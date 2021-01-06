На Украине перевели воинские звания на коды военных рангов НАТО
- Reuters
«Указанный Перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооружённых Сил Украины военным рангам НАТО. Это ещё один шаг, обеспечивающий совместимость с вооружёнными силами государств-членов», —цитирует Тарана пресс-служба.
По его словам, это начало трансформации системы управления карьерой военнослужащих советского образца на принятую в армиях современных европейских государств.
В декабре на Украине заявили о готовности увеличить взносы в операции НАТО.