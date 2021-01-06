На Украине перевели воинские звания на коды военных рангов НАТО

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Украинские воинские звания приведены в соответствие с кодами военных рангов НАТО по стандарту STANAG 2116. Соответствующий указ подписал глава Минобороны Украины Андрей Таран.
На Украине перевели воинские звания на коды военных рангов НАТО
  • Reuters

«Указанный Перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооружённых Сил Украины военным рангам НАТО. Это ещё один шаг, обеспечивающий совместимость с вооружёнными силами государств-членов», —цитирует Тарана пресс-служба.

По его словам, это начало трансформации системы управления карьерой военнослужащих советского образца на принятую в армиях современных европейских государств.

В декабре на Украине заявили о готовности увеличить взносы в операции НАТО.

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