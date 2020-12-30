«Движение назад»: как Украина намерена ускорить переход на инновации с помощью оборонной промышленности

Власти Украины планируют ускорить переход страны на инновационную модель развития. Для этого СНБО страны создаёт межведомственную комиссию, которая будет координировать развитие высоких технологий в сфере национальной безопасности и обороны. Указ, запускающий реформу, подписал Владимир Зеленский. Однако эксперты сомневаются, что эти шаги помогут Киеву восстановить разрушенную оборонную промышленность. Вместо этого власти страны с подачи западных советников ликвидируют и продают технологическую базу советского периода, утверждают аналитики.

На Украине будет создана межведомственная комиссия, которая займётся координацией работы в области «национальной безопасности и обороны относительно комплексного развития высоких технологий». Эта задача закреплена в решении СНБО «О совершенствовании государственной политики инновационного развития Украины». Документ был опубликован в понедельник, а 29 декабря его ввёл в действие своим указом Владимир Зеленский.

Как сообщается на сайте украинского президента, секретарь СНБО должен в течение месяца предоставить главе государства проект положения о такой комиссии. Там также утверждается, что продвижение инноваций в оборонной сфере должно помочь Украине ускорить переход на инновационную модель развития. В частности, речь идёт о «совершенствовании взаимоотношений» в сфере высоких технологий, в том числе в подготовке кадров, проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, производстве и реализации высокотехнологичной продукции.

Владимир Зеленский ещё в начале декабря уверял, что украинская армия продолжит получать образцы нового и модернизированного вооружения. Он также пообещал не сокращать финансирование ВСУ.

«Мы никогда не будем экономить на своей армии, а следовательно — и на безопасности своей страны», — подчеркнул Зеленский в ходе торжеств по случаю дня Вооружённых сил Украины.

Владимир Зеленский

Reuters

© John Sibley

«Переделка советского оружия»

О планах нарастить производство нового вооружения в Киеве говорят давно.

Ещё в 2015 году Пётр Порошенко, бывший в то время президентом страны, поставил цель перед государственным концерном «Укроборонпром» добиться вхождения Украины в пятёрку ведущих поставщиков вооружения в мире. Политик назвал это «стратегической задачей». Порошенко подчеркнул тогда, что Киеву следует наращивать поставки нового оружия, а не старых складских запасов.

В 2009 году Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал данные, согласно которым Украина вошла в десятку мировых экспортёров оружия за период 2004 — 2008 годов. Киев занял девятое место в списке, заработав в совокупности $2,083 млрд.

В конце 2019 года занимавший тогда должность заместителя генерального директора ГК «Укроборонпром» Мустафа Найем даже заявил, что Украина якобы побеждает Россию на внешних оружейных рынках. Правда, он признался, что основными статьями дохода Украины в этой сфере стало обслуживание советской техники и поставки комплектующих. Он также утверждал, что Украина располагает большим интеллектуальным потенциалом в сфере вооружений.

Однако пока что подавляющая часть оборонной продукции Украины представлена советской техникой, а не инновационными разработками, отмечает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Большая часть оборонного потенциала Украины — это ещё советская техника. Из нового разве что импортные комплексы Javelin. Если говорить о планах Киева наладить выпуск инновационной оборонной продукции, то, скорее всего, всё ограничится переделкой советских образцов оружия», — отметил эксперт в комментарии RT.

Действительно, после распада СССР Украине досталась колоссальная оборонно-промышленная база. Как рассказал изданию «Лiга» в 2019 году замглавы «Укроборонпрома» Михаил Морозов, именно на Украине было сосредоточено около 30% всех мощностей ВПК Советского Союза.

В частности Украина была одним из крупнейших центров судостроения. В постсоветскую эпоху отрасль стагнировала, а после госпереворота 2014 года её начали продавать с молотка. Так, в 2018 году стало известно о ликвидации Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ), который в советское время строил авианесущие крейсеры.

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Сегодня украинское судостроение находится в плачевном состоянии, страна получает от западных партнёров старые патрульные катера. Из-за упадка ВМФ, украинским стратегам пришлось обратиться к тактике «волчьей стаи» — военные надеются атаковать корабли противника малыми бронированными катерами — так называемым «москитным флотом».

Современное руководство украинской оборонки не считает нужным налаживать работу оставшихся после распада СССР предприятий. Вместо этого все «лишние» мощности планируется продать. Такую реформу, в частности, запланировал прошлый глава «Укроборонпрома», литовский гражданин, бизнесмен Айварас Абромавичус.

Как заявлял в 2019 году заместитель Абромавичуса Михаил Морозов, в отношении советских оборонных мощностей нужно принять «жёсткое решение» — ликвидировать или продать, как недвижимость. По словам Морозова, такой совет дал украинским партнёрам бывший глава американского Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны (DARPA) Энтони Теттер, который вошёл в наблюдательный совет «Укроборонпрома».

«Считаю, что вот эти почти 30 лет сохранения 30% советского ВПК на нашей территории — это убийственная для Украины штука», — заявил Морозов.

С чистого листа

По мнению экспертов, бездумная распродажа советской технологической базы может лишить Украину шансов когда-либо восстановить выпуск наукоёмкой оборонной продукции.

«В будущем страна может лишиться последних шансов на возрождение своей оборонки. Например, как это было с заводом «Мотор Сич», который давал работу примерно 20 тысячам украинцев (как утверждал в ноябре 2020-го изданию «Лiга» директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш, число сотрудников составляло на тот момент около 15 тыс. человек. — RT), содержал большую социальную сферу. Украинские власти сначала запретили заводу поставлять двигатели для российских вертолётов, а после продавать акции компании Китаю из-за позиции США. Но на Западе Украину воспринимают просто как инструмент для создания проблем для России, никто не заинтересован в её технологическом развитии», — отметил в комментарии RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Запуск противокорабельной ракеты «Нептун»

© president.gov.ua

В одном украинские реформаторы правы — сейчас украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не отличаются эффективностью, отмечают эксперты. Так, по данным аналитиков, показатели использования производственных мощностей и трудовых ресурсов в отрасли с начала 1990-х снизились в 3,5—4 раза.

Как отметил Владимир Жарихин, за последние годы на Украине пришли в упадок даже такие флагманы оборонной промышленности, как «Харьковский бронетанковый завод», «Южмаш», «Антонов», «Мотор Сич».

«Сегодня речь идёт даже не об инновациях, а просто о том, что Украине нужно создавать оборонную промышленность с чистого листа. Но базы для этого почти не осталось», — добавил эксперт.

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Киев время от времени презентует новинки оборонной промышленности, однако чаще всего речь идёт о модификации ещё советских вооружений. К примеру, противокорабельная ракета «Нептун», которую украинские военные начали испытывать в 2018—2019 годах является, по сути, модификацией советской ракеты X-35.

Власти Украины пытаются решить проблемы оборонной отрасли путём структурного переформатирования. К примеру, в 2015 году авиастроительную компанию «Антонов» было решено включить в состав «Укроборонпрома». В следующем году была создана Украинская авиастроительная корпорация, в состав которой вошёл и «Антонов».

В 2019-м материальная база «Антонова» была передана в управление Фонда государственного имущества Украины. Осенью этого года озвучивалось намерение сделать компанию частью холдинга «Аэрокосмические системы Украины».

На фоне этих перестановок предприятие оставалось в кризисном состоянии — с 2016 по 2018 года компания не выпустила ни одного серийного самолёта.

Тем не менее реформы продолжаются — к примеру, в начале декабря стало известно, что в 2021 году будет реформирован «Укроборонпром». Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев.

«Орган с неизвестной эффективностью»

Однако эти перестановки, как и анонсированное Зеленским и СНБО создание межведомственной комиссии по инновациям в оборонной сфере, не помогут развитию технологий, считают эксперты.

«О высоких технологиях в оборонной сфере пока речи нет. Будет создана межведомственная комиссия, которая будет только координировать создание этих самых высоких технологий. Пока всё выглядит так, что будет создан орган с неизвестной эффективностью. Чтобы появились технологии, нужны средства и профессионалы, а с этим проблемы», — заявил источник RT в СНБО.

Черноморский судостроительный завод

© Wikimedia commons / mramorn

В свою очередь, источник RT в Министерстве обороны говорит, что под новые технологии будут выделяться средства.

«Пока максимум, что можно сделать, это доработать технику советских образцов», — отметил он.

По мнению экспертов, даже если бы сейчас Украина начала развивать собственные оборонные технологии, западные партнёры постарались бы заблокировать эти усилия.

«Сейчас оборонная промышленность Украины разрушена. И вряд ли кто-то из иностранных инвесторов захочет вкладывать средства в её восстановление. Иностранным производителям совершенно не хочется конкурировать в будущем с украинским вооружением на рынке. Впрочем, сегодня такой вероятности и нет», — считает Виктор Литовкин.

Похожей точки зрения придерживается Владимир Жарихин. Эксперт сомневается, что намеченная Владимирам Зеленским и СНБО реформа даст положительные результаты.

«Скорее, это будет движение не вперёд, а назад. США не позволят Украине делать новую конкурентоспособную технику. Например, Вашингтон уже фактически убил компанию «Мотор Сич». Это демонстрирует, как они будут действовать, если на Украине захотят создавать современную оборонную продукцию», — подытожил эксперт.