Вести: Украина не отменит железнодорожное сообщение с Россией из-за его прибыльности

Украинский бюджет пополняется за счёт железнодорожного сообщения с Россией, поэтому разговоров о прекращении движения поездов в этом направлении на данный момент не ведётся, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Как пишут «Вести», чиновник добавил, что у Украины есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, в которых предусмотрен этот транзит.

Госбюджет Украины пополнился за счёт железнодорожного сообщения с Россией в 2018 году на 3 млрд гривен, поэтому разговоров о прекращении движения поездов в этом направлении на данный момент не ведётся. Как пишут «Вести», об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 миллиарда гривен поступлений в бюджет. И надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны», — заявил Криклий.

Чиновник отметил, что помимо этого у Украины перед Всемирной организацией торговли есть обязательства, в которых предусмотрен этот транзит.

«Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают», — добавил Криклий.