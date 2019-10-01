На Украине заявили об уничтожении железнодорожной инфраструктуры

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что железнодорожная инфраструктура страны почти полностью уничтожена.
На Украине заявили об уничтожении железнодорожной инфраструктуры
  • Pixabay

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена. Её постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители... У нас на 90% истощена «Укрзализныця». То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена», — цитирует его УНИАН.

По его словам, на Украине почти ежедневно горят локомотивы, а также «не хватает тяги», чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявлял, что инфраструктура всей Украины находится в изношенном состоянии. Вместе тем он отмечал, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт наследия СССР.

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