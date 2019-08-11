В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Когда ездишь по стране и бываешь не только в крупных областных центрах, то понимаешь, что украинские города живут в далёком советском прошлом. И 90% страны живёт в построенном и за счёт построенного в период, в котором теперь отрицается всё великое и вызывающее гордость», — указал он.

Депутат добавил, что пока нет возможности гордиться тем, что было построено в последнее время, так как многие стройки «проходили только на словах».

«К сожалению, не получается гордиться стройками «правильной» декоммунизированной эпохи, многие из которых проходили только на словах и в воображении нынешних министров или фигурируют в материалах расследований», — добавил он.

В марте министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о тоске по юности в стройотрядах СССР.

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