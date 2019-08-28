Депутат Рады заявил об изношенности инфраструктуры Украины

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что инфраструктура всей Украины находится в изношенном состоянии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Наши теплосети уже изношены на 70%, у хрущёвок 1955—1970 годов постройки закончился нормативный срок эксплуатации, для капитального ремонта всех дорог, соединяющих населённые пункты по всей территории Украины, необходимо 2 трлн гривен, 17 тыс. автомобильных мостов требуют капитального ремонта, из них 4,5 тыс. — срочного. А 7126 железнодорожных мостов и путепроводов?» — написал он.

Вместе с этим он добавил, что устала и газотранспортная система (ГТС) Украины, основное оборудование которой морально и физически устарело, а компрессорные станции работают неэффективно.

«Сейчас эксперты говорят, что дешевле €5 млрд капитальный ремонт ГТС не возможен. Где брать на всё это деньги?» — добавил он.

Ранее Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.