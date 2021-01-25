«Неоколониальная система»: почему на Украине назвали ошибкой отказ Киева от российских кредитов

Отказ Киева от российских кредитов в 2014 году стал «самой большой ошибкой» украинских властей. Об этом заявил глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик. По его словам, Украина получает от МВФ меньше денег, чем могла бы получить от Москвы, однако ей приходится соглашаться на условия, которые уже поставили страну в полную зависимость от фонда. Как считают эксперты, руководство государства осознаёт проблему, однако продолжает следовать выбранному курсу, поскольку нынешняя идеология предполагает максимальное отдаление от России.

Отказ украинских властей от российских кредитов стал «самой большой ошибкой» Киева, и теперь страна находится «под внешним управлением», попав в полную зависимость от МВФ. Такое мнение выразил глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Киев получает от МВФ не такие крупные кредиты, как мог бы получить ранее от России, однако при этом фонд диктует свои, порой очень жёсткие условия.

В этом контексте политик напомнил о событиях 2013—2014 годов на Украине, в результате которых в республике произошёл государственный переворот и сменилась власть.

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«$3 млрд получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить ещё 12. Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача — нас уничтожить», — сказал Лесик.

Он отмечает, что России «с точки зрения большой геополитики» не нужна «проблемная страна рядом», ей необходим «достойный сосед».

«Украина должна быть мостом между Европой и Российской Федерацией. Мы должны, по сути говоря, снимать сливки, чтобы от нас зависело что-то в этом мире и, самое главное, не страдали наши люди», — подчеркнул Лесик.

Кредитная история

Напомним, в декабре 2013 года по итогам визита в Россию Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента Украины, Москва пообещала предоставить Киеву кредит в размере $15 млрд. Российская сторона выразила готовность выделить эти деньги из Фонда национального благосостояния для приобретения суверенных еврооблигаций Украины. Позже в том же месяце Россия приобрела первый пакет облигаций под 5% годовых на сумму $3 млрд сроком обращения до начала января 2016 года.

Остальные $12 млрд Украине так и не были выделены, поскольку в феврале 2014 года там произошёл госпереворот.

Центральная площадь Киева, архивное фото

РИА Новости

© Андрей Стенин

Новые украинские власти не раз заявляли, что не признают этот долг. В июне 2015 года Пётр Порошенко, занимавший пост президента Украины, и вовсе назвал российский кредит «взяткой» Виктору Януковичу. В ответ Дмитрий Медведев, на тот момент премьер-министр РФ, заявил, что «если 3 млрд суверенного займа, полученного Украиной у России, по мнению Порошенко, взятка, то миллиарды, о которых договариваются руководители Украины с МВФ, — это организация масштабного воровства».

В том же году Киев столкнулся с трудностями при обслуживании внешнего долга и смог договориться о его реструктуризации с большинством кредиторов, однако российская сторона в их число не вошла. Из-за невыплаты по кредиту России Украине грозил дефолт. Кроме того, из-за сложившейся ситуации Киев не мог брать новые займы у МВФ. Но в начале декабря 2015 года фонд пересмотрел свои условия и разрешил кредитовать государства, стоящие на пороге дефолта.

Как заявил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин 12 января 2021 года на своей странице в Facebook, объём плановых платежей страны в пользу МВФ в этом году составляет около $1,6 млрд, из которых почти $1,36 млрд пойдут на погашение основной суммы долга, а $260 млн — на уплату процентов.

На запити ЗМІ Надаю особистий експертний Прес-дайджест щодо ситуації в економіці та на фінансових ринках Економічна... Опубликовано Богданом Данилишиным Вторник, 12 января 2021 г.

Данилишин также отметил, что необходимость рефинансирования задолженности Украины перед фондом требует выполнения сторонами взятых обязательств в рамках соглашений «стендбай», что позволит Украине получить от МВФ ещё $2,9 млрд. При этом глава совета Нацбанка уточнил, что фонд не направил два кредитных транша в пределах этой квоты, которые были предусмотрены ещё в 2020 году.

Напомним, в июне прошлого года совет директоров МВФ одобрил новую программу финансовой поддержки Украины «стендбай», которая предполагает выделение $5 млрд в течение полутора лет.

Как говорилось тогда в пресс-релизе фонда, новая программа призвана помочь Украине решить проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса. Первый транш в $2,1 млрд украинские власти уже получили. Планировалось, что оставшиеся средства будут разделены на четыре транша, однако ни одного из них Киев так и не получил.

«Блокируют возможность развития»





С точки зрения экспертов, слова Андрея Лесика об «ошибке» киевских властей «фактологически верны». Однако, как констатировал в интервью RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, «нет никаких шансов на то, чтобы Украина к ним прислушалась».

«Ведь суть украинского государственного нацпроекта заключается в том, чтобы максимально отдалиться от России, стать основным «оружием», с помощью которого Запад может «победить» РФ в новой холодной войне. Украинские политики, выбирая такую роль для страны, рассчитывали, что у них будет более лёгкий доступ к заграничным финансам и рынкам. На деле же Запад с помощью условий кредитования, прежде всего через МВФ, создал на Украине неоколониальную систему. При этом партнёры Киева не проявили никакой заинтересованности в развитии страны. Наоборот, они ищут для себя экономическую выгоду от агрессивного использования украинского рынка», — рассуждает Неменский.

По его словам, на Украине «сейчас почти все недовольны сложившимся положением, однако власти не имеют другой идеологии позиционирования себя в мире, чтобы изменить ситуацию».

«По этой причине они не могут проводить политику в рамках своих национальных интересов и национальной выгоды. Они действуют в интересах западных партнёров. Ещё летом прошлого года стало известно содержание меморандума, который Украина заключила с МВФ. Согласно этому документу, страна взяла на себя целый ряд обязательств, которые фактически блокируют возможность её экономического развития», — подчеркнул аналитик.

Как уточнил в разговоре с RT экономист и политолог Александр Дудчак, МВФ традиционно «обусловливает выдачу кредитов политическими требованиями».

«Дошло до того, что фонд диктует, какие законы принимать и кого назначать на конкретные должности. Крайне забавно слышать речи украинских политиков, в том числе и Владимира Зеленского, которые убеждают друг друга и депутатов в необходимости предпринять те или иные меры, поскольку этого требует МВФ. Весь этот цирк транслируется в СМИ: можно в прямом эфире наблюдать, как Украина прогибается под требования кредиторов. В эту ситуацию её умышленно завели те, кто организовывал госпереворот», — говорит эксперт.

С его точки зрения, МВФ и коллективный Запад «уже получили то, что хотели от Украины».

«Сейчас задача Запада — поддерживать эту страну в «коматозном» состоянии, чтобы она не вырвалась из цепких лап кредиторов и выполняла их волю — продолжала политику русофобии. Подачки в среднесрочной перспективе Украина получать может. Но рассчитывать на то, что ей дадут возможность развиваться, не приходится», — сказал он.

МВФ

AFP

© Karen BLEIER

Олег Неменский со своей стороны прогнозирует, что украинские власти в целом продолжат выполнять условия МВФ и поддерживать отношения с фондом.

«Им просто некуда деваться. Украине было бы разумнее, конечно, пытаться поставить вопрос о реструктуризации долгов перед МВФ. Но поскольку киевские власти политически несамостоятельны, они просто не способны вести соответствующие переговоры», — считает Неменский.

Он полагает, что в дальнейшем МВФ будет предъявлять ещё больше требований к Украине.

«Украина, вероятно, не сможет самостоятельно покрыть расходы на выплаты по долгам, в том числе по внешнему. Ей придётся занимать новые средства у кредиторов, естественно, при условии новых обязательств», — заключил аналитик.