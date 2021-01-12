Нацбанк Украины рассказал о выплатах МВФ в 2021 году

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Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин рассказал, сколько украинская сторона должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году.
Нацбанк Украины рассказал о выплатах МВФ в 2021 году
  • © Karen BLEIER
  • AFP

Как сообщает РИА Новости, он написал на своей странице в Facebook, что объём плановых платежей Украины МВФ в этом году составляет около $1,6 млрд.

«Объём плановых платежей государства в пользу МВФ в 2021 году составляет около $1,6 млрд, из которых почти $1,36 млрд — погашение основной суммы долга, $260 млн — процентные платежи», — отметил он.

Также Данилишин добавил, что необходимость рефинансирования задолженности Украины перед МВФ требует выполнения сторонами взятых обязательств по действующим соглашениям «стендбай», что позволит Украине привлечь финансирование МВФ на сумму около $2,9 млрд.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ возобновила на Украине свою работу по пересмотру программы в формате «стендбай».

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