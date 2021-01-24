На Украине назвали ошибкой отказ от кредитов России в 2013—2014 годах

Глава харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала NEWSONE назвал самой большой ошибкой отказ Украины от российских кредитов в 2013—2014 годах.

Он отметил, что страна полностью зависима от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) и находится «под внешним правлением».

«Самая большая ошибка... Были переговоры Януковича с теми, кто протестовал... $3 млрд получила Украина от России без каких-либо условий. В марте (2014 года. — RT) должна была получить ещё 12. Без каких-либо условий, только платите проценты», — сказал Лесик в эфире телеканала NEWSONE.

Он напомнил, что Киев получает от МВФ «примерно те же деньги или в разы меньше», но вынужден соблюдать ряд условий.

«Какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача — нас уничтожить», — пояснил Лесик.

В ноябре депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что проект государственного бюджета Украины на 2021 год основывается на внешних заимствованиях.

В Раде также отметили, что Украина превратилась в «банкомат» для иностранцев.