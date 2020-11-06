В Раде заявили о выстраивании бюджета Украины на одолженных деньгах

Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил в эфире телеканала NEWSONE, что проект государственного бюджета Украины на 2021 год основывается на внешних заимствованиях.

«Весь этот госбюджет формируется на одолженных деньгах. Сегодня экономика Украины стоит, прибыли фактически никакой нет... Основная часть бюджета — это то, что власть рассчитывает одолжить у МВФ в 2021 году», — цитирует его «112 Украина».

По словам Кивы, данный бюджет будет способствовать тому, что страна будет влезать «во всё большую кабалу».

«Мы становимся зависимыми от МВФ, который уже сегодня поработил и контролирует всю экономику. И он будет решать, жить нам или нет», — сказал политик.

Как отметил депутат, Украине придётся и дальше быть «послушными исполнителями воли третьих лиц или воли МВФ».

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредитные средства.