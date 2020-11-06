В Раде заявили о выстраивании бюджета Украины на одолженных деньгах
- Reuters
«Весь этот госбюджет формируется на одолженных деньгах. Сегодня экономика Украины стоит, прибыли фактически никакой нет... Основная часть бюджета — это то, что власть рассчитывает одолжить у МВФ в 2021 году», — цитирует его «112 Украина».
По словам Кивы, данный бюджет будет способствовать тому, что страна будет влезать «во всё большую кабалу».
«Мы становимся зависимыми от МВФ, который уже сегодня поработил и контролирует всю экономику. И он будет решать, жить нам или нет», — сказал политик.
Как отметил депутат, Украине придётся и дальше быть «послушными исполнителями воли третьих лиц или воли МВФ».
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредитные средства.