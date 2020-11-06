В Раде заявили о выстраивании бюджета Украины на одолженных деньгах

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Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил в эфире телеканала NEWSONE, что проект государственного бюджета Украины на 2021 год основывается на внешних заимствованиях.
В Раде заявили о выстраивании бюджета Украины на одолженных деньгах
  • Reuters

«Весь этот госбюджет формируется на одолженных деньгах. Сегодня экономика Украины стоит, прибыли фактически никакой нет... Основная часть бюджета — это то, что власть рассчитывает одолжить у МВФ в 2021 году», — цитирует его «112 Украина».

По словам Кивы, данный бюджет будет способствовать тому, что страна будет влезать «во всё большую кабалу».

«Мы становимся зависимыми от МВФ, который уже сегодня поработил и контролирует всю экономику. И он будет решать, жить нам или нет», — сказал политик.

Как отметил депутат, Украине придётся и дальше быть «послушными исполнителями воли третьих лиц или воли МВФ».

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредитные средства.

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