МВФ может потребовать от Украины досрочно вернуть кредиты

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредитные средства.
МВФ может потребовать от Украины досрочно вернуть кредиты
  • Reuters

Как он отметил в интервью изданию «Минфин», это может произойти из-за решения Конституционного суда о признании незаконными части антикоррупционных норм.

«Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, Европейским союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды», — сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио «конституционный кризис» в стране, вызванный противоречиями между главой государства и Конституционным судом.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

Судья КС Игорь Слиденко предрёк Украине распад в случае роспуска судебного органа.

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