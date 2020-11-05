МВФ может потребовать от Украины досрочно вернуть кредиты

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредитные средства.

Как он отметил в интервью изданию «Минфин», это может произойти из-за решения Конституционного суда о признании незаконными части антикоррупционных норм.

«Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, Европейским союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды», — сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио «конституционный кризис» в стране, вызванный противоречиями между главой государства и Конституционным судом.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

Судья КС Игорь Слиденко предрёк Украине распад в случае роспуска судебного органа.