В Раде заявили о превращении Украины в «банкомат» для иностранцев
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Об этом говорится на сайте партии.
«Зе-власть превратила Украину в «банкомат» для иностранных кредиторов и их агентов на Украине. Десятки миллиардов гривен идут на выплаты внешних долгов. Ещё сотни миллионов — в карманы разнообразных гастролёров, кормящихся на украинских государственных компаниях», — указывается в заявлении.
Отмечается, что соответствующее обращение связано с тем, что Зеленский подписал закон, который разрешает снять ограничения на зарплаты членам наблюдательных советов украинских государственных компаний.
«Теперь по требованию МВФ и ЕС иностранные «надсмотрщики» в госкомпаниях будут опять получать миллионы, а украинские граждане — бороться с нищетой», — подчеркнули в политсиле.
Ранее «Газета.Ru» писала, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своём отчёте призвал Киев не воспринимать ЕС как банкомат или благотворительную организацию.