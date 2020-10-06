В Раде заявили о превращении Украины в «банкомат» для иностранцев

Украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что власть во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским превратила страну в «банкомат» для иностранцев.

Об этом говорится на сайте партии.

«Зе-власть превратила Украину в «банкомат» для иностранных кредиторов и их агентов на Украине. Десятки миллиардов гривен идут на выплаты внешних долгов. Ещё сотни миллионов — в карманы разнообразных гастролёров, кормящихся на украинских государственных компаниях», — указывается в заявлении.

Отмечается, что соответствующее обращение связано с тем, что Зеленский подписал закон, который разрешает снять ограничения на зарплаты членам наблюдательных советов украинских государственных компаний.

«Теперь по требованию МВФ и ЕС иностранные «надсмотрщики» в госкомпаниях будут опять получать миллионы, а украинские граждане — бороться с нищетой», — подчеркнули в политсиле.

Ранее «Газета.Ru» писала, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своём отчёте призвал Киев не воспринимать ЕС как банкомат или благотворительную организацию.