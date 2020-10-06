В Раде заявили о превращении Украины в «банкомат» для иностранцев

Короткая ссылка
Украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что власть во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским превратила страну в «банкомат» для иностранцев.
В Раде заявили о превращении Украины в «банкомат» для иностранцев
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Об этом говорится на сайте партии.

«Зе-власть превратила Украину в «банкомат» для иностранных кредиторов и их агентов на Украине. Десятки миллиардов гривен идут на выплаты внешних долгов. Ещё сотни миллионов — в карманы разнообразных гастролёров, кормящихся на украинских государственных компаниях», — указывается в заявлении.

Отмечается, что соответствующее обращение связано с тем, что Зеленский подписал закон, который разрешает снять ограничения на зарплаты членам наблюдательных советов украинских государственных компаний.

«Теперь по требованию МВФ и ЕС иностранные «надсмотрщики» в госкомпаниях будут опять получать миллионы, а украинские граждане — бороться с нищетой», — подчеркнули в политсиле.

Ранее «Газета.Ru» писала, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своём отчёте призвал Киев не воспринимать ЕС как банкомат или благотворительную организацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить