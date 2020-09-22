Боррель назвал условия выделения Украине денег Евросоюзом

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал условия выделения Украине $1,2 млрд макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы также готовы предоставить $1,2 млрд макрофинансовой помощи... однако для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ, а также выполнить все требования, которые касаются усиления верховенства права на Украине», — сказал он.

Соответствующее заявление Боррель сделал во время совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции.

Ранее руководитель пресс-службы Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что организация намерена завершить обзор по программе помощи Украине и выделить стране второй транш средств в рамках программы stand-by в сентябре.