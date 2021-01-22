«Киев настраивает себя на войну против Донбасса»: как Украина затягивает урегулирование конфликта в Донбассе

Киев не отказывается от идеи военного подавления неподконтрольных районов Донбасса. Об этом заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. По его словам, киевская власть «настраивает себя на войну». В свою очередь, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук утверждает, что «по крайнее мере в ближайшее время» Украина не готова возвращать Донбасс силовым путём. Однако эксперты отмечают, что на практике Киев лишь накаляет обстановку, блокируя возможности по урегулированию конфликта. В текущем году политологи не ожидают серьёзного прогресса в этом направлении, поскольку нет никаких предпосылок к тому, чтобы Украина изменила свой курс.

Нежелание Украины отказаться от идеи военного подавления самопровозглашённых республик Донбасса стало серьёзной проблемой. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

«Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными», — отметил он.

21 января состоялось первое в этом году заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе. Впервые в переговорах официально приняли участие представители Донецка и Луганска.

«Мы приветствуем такое расширение диалога», — отметил Грызлов.

Борис Грызлов

РИА Новости

© Алексей Никольский

В свою очередь, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Киев не готов возвращать неподконтрольные районы Донбасса с помощью военной силы.

«Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путём. По крайней мере в ближайшее время», — приводит слова экс-президента республики агентство РБК-Украина.

Он добавил, что этот вопрос можно решить только политическим и дипломатическими методами. Кроме того, украинская сторона возлагает большие надежды на антироссийские санкции. По словам Кравчука, эти ограничения «будут расширяться».

Кроме того, главный переговорщик со стороны Украины считает, что рассчитывать на сдвиги в мирном процессе без переоценки подходов нельзя.

«Если этого (обновления подхода. — RT) не произойдёт и не будет дана оценка ситуации, не будут предложены новые подходы к «дорожной карте», то надеяться на любые сдвиги в этом процессе будет невозможно», — заявил Кравчук.

22 января должен состояться новый раунд переговоров советников лидеров стран «нормандской четвёрки». Как отметил в комментарии RT представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, встреча должна пройти в видеоформате.

«От представителей ОБСЕ мы знаем, что на заседании будут рассмотрены многие из тех вопросов, которые уже обсуждались раньше контактной группой. Украина пытается отделить «нормандский формат» от «минского», который Киев хочет завести в тупик. А в «нормандский формат» Украина рассчитывает привлечь какие-то другие внешние силы», — пояснил Мирошник.

Украинские военнослужащие

Reuters

© Gleb Garanich

Предыдущие переговоры советников лидеров «нормандской четвёрки» прошли 12 января, однако не увенчались успехом. Тем не менее, в офисе Зеленского их назвали «непростыми, но конструктивными».

При этом, как говорилось в сообщении пресс-службы украинского президента, за исключением прекращения огня, прогресс в других аспектах мирного урегулирования «практически отсутствует».

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Похожую оценку этой встречи дала и российская сторона. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что разговор был полезен, но прийти к решениям ни по одному пункту сторонам не удалось.

«Договорились, что будут подготовлены новые принципные подходы к формированию дорожной карты в Трёхсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта», — добавил Козак.

Напомним, последний саммит «нормандской четвёрки» прошёл в декабре 2019 года в Париже. По его итогам была подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения Минских соглашений.

Однако на практике Киев не спешит следовать этим договорённостям. Так, Владимир Зеленский даже заявлял, что он лично вышел бы из Минских соглашений. Однако Украина не может пойти на это, поскольку санкции, введённые ЕС против России, завязаны именно на этом договоре.

Тактика саботажа

По словам Родиона Мирошника, на уровне контактной группы Украина пытается уклониться от вопроса создания устойчивого механизма по обеспечению перемирия.

«В последнее время растут случаи нарушения режима перемирия. Главная причина в том, что Украина в сентябре 2020 года вышла из координационного механизма, который обеспечивал проверку и предлагал меры, с помощью которых можно было избежать дальнейшего накаливания ситуации», — рассказал Мирошник.

По его словам, ранее каждый случай нарушения рассматривался при участии обеих сторон, однако Украина отказалась от совместных инспекций.

«Кроме того, никакой режим прекращения огня не будет стабильным и долгим, пока не последует политическое решение, которое могло бы быть связано, например, с тем, чтобы закрепить особый статус в конституции Украины, и тем самым создать государство в государстве. Киев от этого всячески пытается уйти, предлагая различные дорожные карты, в которых рассматриваются исключительно вопросы демилитаризации, капитуляции республик Донбасса, что неприемлемо», — пояснил представитель Луганска.

9 декабря 2019. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в «Нормандском формате» в Елисейском дворце

РИА Новости

© Алексей Никольский

В ноябре 2020 года украинская сторона представила новую программу урегулирования конфликта под названием «План совместных шагов». Киев предложил изменить последовательность мер, заложенную в предыдущих соглашениях. Так, украинские политики требуют, чтобы граница с Россией была передана под контроль Украины до проведения местных выборов в Донбассе. Это противоречит тому порядку, о котором стороны условились в 2015 году.

Кроме того, Киев саботирует проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, хотя это также предусмотрено Минскими соглашениями. В прошлом году на Украине состоялись местные выборы, однако в республиках Донбасса голосование не проводилось. Соответствующее постановление приняла за несколько месяцев до выборов Верховная рада.

Сейчас в Киеве рассчитывают на поддержку со стороны пришедшей к власти администрации США. Ещё в декабре Владимир Зеленский выразил надежду, что новый глава Белого дома поможет урегулировать конфликт в Донбассе.

Впрочем, эксперты не уверены, что Вашингтон поспешит активизировать украинское направление своей политики.

«Пока трудно сказать, как будут развиваться американо-украинские отношения при Джо Байдене, хотя прежде он и курировал это направление», — отметил в беседе с RT экономист, политолог Александр Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Администрация Байдена ещё не подала каких-то публичных реакций на тему украинского кризиса. Так что пока неясно, какое влияние на ситуацию она может оказать», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Ждать перемен не приходится»





Отметим, что ранее действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что конфликт в Донбассе нельзя назвать замороженным, потому что до сих пор предпринимаются усилия для его разрешения. Кроме того, она заявила, что Украина, в отличие от России, якобы выполнила все договорённости, достигнутые на саммите «нормандской четвёрки» в 2019 году.

По мнению Александра Дудчака, эта оценка представителя ОБСЕ далека от реальной ситуации.

«В этом нет ничего странного, ОБСЕ и подобные ей структуры ориентированы на запад и представляют его точку зрения по ситуации в Донбассе», — пояснил эксперт.

Владимир Зеленский

РИА Новости

Между тем, в Донецке устали ждать шагов со стороны Киева и не исключили проведение нового референдума о самоопределении. О такой готовности заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее глава МИД республики Наталья Никонорова предложила членам Совбеза ООН с помощью международно признанного референдума узнать позицию жителей региона.

По мнению экспертов, Киев сам подталкивает самопровозглашённые республики Донбасса к окончательному отделению от Украины, поскольку не выполняет политические договорённости, достигнутые в 2015 году.

«Таким образом, дело идёт к тому, что конфликт действительно станет замороженным. Но Западу такой сценарий не выгоден, потому что замороженный конфликт нельзя использовать как эффективный рычаг давления на Россию. Но и для его разрешения Запад тоже ничего не делает», — рассуждает Суздальцев.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Дудчак. По его мнению, Киев своими действиями лишь блокирует возможность реинтеграции Донбасса в состав Украины. В таких условиях не исключено, что конфликт действительно окончательно перейдёт в замороженную фазу, говорит эксперт.

«Ситуация не сдвигалась с мёртвой точки на протяжении последнего времени, не приходится ждать перемен и в 2021 году. Киев ничего не делает для этого. По большому счёту, чтобы конфликт закончился, нужно, чтобы на Украине и на Западе была дана объективная оценка событиям 2014 года. Только тогда голоса жителей Донбасса будут по-настоящему услышаны», — подытожил эксперт.