«Зависимость от импорта сохранится»: как Украина планирует развивать свою атомную энергетику

Власти Украины планируют в текущем году утвердить концепцию государственной целевой программы развития атомно-промышленного комплекса. Такое решение СНБО страны утвердил Владимир Зеленский. В частности, Киев готовится нарастить производство уранового оксидного концентрата «для полного обеспечения потребностей украинской атомной энергетики». Между тем предприятия ядерной промышленности республики переживают не лучшие времена и терпят миллиардные убытки, о чём сообщало руководство НАЭК «Энергоатом» — оператора всех действующих в стране АЭС.

Владимир Зеленский утвердил своим указом решение СНБО Украины «О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности». Об этом сообщается на официальном сайте президента республики.

Среди прочего документ предписывает украинским властям до 1 апреля 2021 года утвердить концепцию государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года «с её дальнейшим принятием в течение шести месяцев».

«Программа должна обеспечить финансирование развития уранодобывающего и ураноперерабатывающего государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» с целью увеличения производства уранового оксидного концентрата для полного обеспечения потребностей отечественной атомной энергетики», — говорится в сообщении на сайте Зеленского.

«Разрушение ядерной энергетики»

О планах украинских властей увеличить добычу урана стало известно ещё 8 ноября 2019-го. Тогда местное Министерство энергетики сообщило, что межправительственная комиссия согласовала инвестиции в размере 140 млн гривен в разработку Новоконстантиновского месторождения урановых руд на 2020 год. Запасы месторождения оцениваются в 93 тыс. тонн. В рамках проекта предполагалось построить предприятие для выпуска 700 тонн уранового оксидного концентрата в год.

Таким образом планировалось снизить зависимость украинской атомной энергетики от иностранных поставщиков урановой продукции. На тот момент доля импорта составляла, по данным украинского Минэнерго, 60% от общего потребления.

ВостГОК

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Тогда же украинское энергетическое ведомство сообщило о намерении повысить эффективность производства на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВостГОК) — единственном в республике предприятии по добыче и переработке урановой руды.

Однако ещё с 4 ноября 2019 года часть подразделений ВостГОК находилась во временном простое. Вновь заработало предприятие в январе 2020-го. А в прошедшем декабре его работники блокировали автомобильное движение на междугородных трассах с требованием погасить долги по зарплате и обеспечить постоянную работу комбината.

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При этом летом 2019-го правительство одобрило присоединение предприятия к НАЭК «Энергоатом» — оператору всех действующих в стране АЭС (на Украине в общей сложности работает 15 энергоблоков общей мощностью 13 835 ГВт). Там ситуация также непростая. Так, 25 января 2021 года коллектив «Энергоатома» опубликовал обращение к депутатам Рады, в котором обвинил парламентариев в попытке «обосновать дерибан 10 млрд грн (27 млрд рублей) кредита госбанков в пользу «зелёной» генерации». Речь шла о законопроекте № 4624 о выпуске ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины) для компании.

«Мы понимаем, что вы поливаете грязью «Энергоатом», пока туда не придёт удобный для вас руководитель и не согласится остановить ядерные реакторы», — говорится в заявлении.

Авторы обращения считают, что власти намерены за счёт компании финансировать «абсолютно убыточную и паразитирующую на благополучии украинцев схему работы «зелёной» энергетики», и обвиняют руководство страны в «разрушении ядерной энергетики».

Минувший год завершился для «Энергоатома» убытками в размере около 7,6 млрд гривен (20,6 млрд рублей) из-за того, что АЭС были вынуждены поставлять электроэнергию по ценам ниже себестоимости, а также из-за непогашенных долгов участников энергорынка перед компанией. Об этом рассказал в интервью изданию «Лiга» и. о. главы компании Пётр Котин.

Недофинансирование атомной энергетики действительно может в обозримом будущем привести к уничтожению этой отрасли на Украине, считают эксперты.

Как отметил в комментарии RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, в ближайшие десятилетия на украинских АЭС потребуется менять энергоблоки, многие из которых уже практически выработали свой ресурс.

«Однако на это может просто не хватить средств. И Украине придется урезать атомную генерацию электроэнергии», — считает эксперт.

Опасная диверсификация

Напомним, после распада СССР Украина получила в наследство мощную атомную отрасль: 12 из 15 работающих сейчас в стране энергоблоков были построены ещё в советскую эпоху. Нагрузка на АЭС выросла после 2014 года, поскольку власти Украины отказались от импорта российского газа, а также потеряли доступ к залежам угля-антрацита из-за конфликта в Донбассе. Если в 2013 году на долю АЭС приходилось 43% от всей вырабатываемой в стране электроэнергии, то в 2016-м этот показатель вырос до 52,4%.

При этом государство не спешит инвестировать достаточные средства в модернизацию отрасли, отмечают эксперты.

Дополнительные сложности создало намерение Киева диверсифицировать поставки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ). Ещё в начале 2000-х годов «Энергоатом» совместно с Westinghouse Electric начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой американской компании.

Ровенская АЭС

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При этом эксперты давно предупреждают об опасности такого решения. Дело в том, что атомные реакторы советского производства по своей конфигурации несовместимы с американскими ТВЭЛ.

Однако власти Украины игнорируют предостережения и продолжают закупать часть ядерного топлива у Westinghouse Electric. Госпереворот 2014 года и охлаждение отношений с Россией, которая ранее была практически единственным поставщиком топлива на Украину, лишь укрепили этот курс.

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Кроме того, украинская сторона давно надеется совместно с США наладить производство ТВЭЛ такого типа на своей территории. При этом осенью 2020 года Westinghouse и «Энергоатом» подписали письмо о намерениях дальнейшего изучения локализации производства компонентов топливно-монтажных деталей на Украине.

Ранее, в январе 2019 года Украина даже получила разрешение Westinghouse на использование её технологии производства ядерного топлива. Об этом в ходе выступления в Раде заявил Игорь Насалик, который тогда занимал пост главы украинского Минэнерго.

Следует отметить, что в 2010 году Киев планировал наладить совместное производство ТВЭЛ для реакторов ВВЭР-1000 с Москвой. Российская компания АО «ТВЭЛ» и украинский концерн «Ядерное топливо» подписали тогда соглашение о создании на Украине совместного предприятия. Планировалось в течение нескольких лет построить и ввести в эксплуатацию завод по выпуску ядерного топлива. При этом предполагалось, что технологии всех переделов изготовления такого топлива будут переданы украинской стороне не позднее 2020 года. Россия обязалась не только обеспечить частичное финансирование проекта, но и поставлять на Украину все необходимые компоненты.

Однако этим планам не суждено было исполниться. В 2015 году проект был заморожен. А в сентябре 2020-го и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что государственный концерт «Ядерное топливо» будет ликвидирован.

«Грозит сбоями в работе»

Попытки наладить выпуск ядерного топлива в партнёрстве с американской компанией также вряд ли увенчаются успехом, считают эксперты. Даже если Киев действительно не только попытается нарастить добычу урана, но и начнёт строить ТВЭЛ своими силами, это может обернуться большим риском.

«Украинские АЭС изначально рассчитаны на советское или российское ядерное топливо. Переход на американские ТВЭЛ грозит сбоями в работе энергоблоков. Не говоря уже о тех ТВЭЛ, которые будут созданы на Украине. Это большой риск, на который Киев идёт из политических соображений — нежелания сотрудничать с Россией», — отметил в комментарии RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

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Подобной точки зрения придерживается и Станислав Митрахович. По его мнению,сейчас Украина может производить только часть оборудования, необходимого для АЭС.

«Нет ни школы, ни необходимых финансовых вложений для выпуска атомного топлива на Украине. Киев сам отказался от кооперации с Россией, а США вряд ли станут передавать украинским партнёрам технологии. Так что в любом случае зависимость Украины от импорта атомного топлива из России и США сохранится», — констатировал эксперт.

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, сегодня Украина не располагает научной базой и ресурсами для создания ТВЭЛ.