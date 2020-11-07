«Часть единой энергосистемы»: какое значение имеет запуск первого блока БелАЭС для Москвы и Минска

Официальная церемония, посвящённая запуску блока №1 первой Белорусской атомной электростанции, пройдёт 7 ноября. Президент Александр Лукашенко ранее назвал АЭС «прорывом» для страны и «частью независимости» республики. Как отмечают эксперты, скорое начало работы первого блока БелАЭС говорит о продолжающемся «взаимовыгодном сотрудничестве» Москвы и Минска. Кроме того, по мнению политологов, это событие имеет большое значение и для всей Восточной Европы, у которой появится возможность приобрести белорусскую электроэнергию по выгодным ценам. Аналитики также подчёркивают, что после ввода станции в эксплуатацию Россия и Белоруссия будут играть ещё более значимую роль на европейском энергетическом рынке.

В субботу, 7 ноября, пройдёт официальная церемония запуска блока №1 Белорусской атомной электростанции.

Ранее, 23 октября, в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии сообщали, что БелАЭС получила соответствующее разрешение.

По информации пресс-службы республиканского Минэнерго, 3 ноября первый энергоблок БелАЭС включили в объединённую энергосистему Белоруссии.

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Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.

Как заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, БелАЭС — «это прорыв, часть независимости» республики.

Он также отметил, что в стране растёт потребление электроэнергии на бытовом уровне и в отраслях народного хозяйства.

«Везде будем делать упор на электричество», — подчеркнул белорусский лидер, призвав учёных предлагать решения, которые «обеспечат суверенитет» республики.

Кроме того, Александр Лукашенко считает, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа. «Нам ещё надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Напомним, белорусская атомная электростанция стала крупнейшим совместным проектом Минска и Москвы, в котором генподрядчиком выступает российский «Атомстройэкспорт» (входит в ГК «Росатом». — RT). Объект, возведённый в соответствии с российским проектом «АЭС-2006», расположен недалеко от города Островец Гродненской области. Станция будет включать в себя два энергоблока мощностью 1200 МВт каждый.

«Новые технологические компетенции»

Эксперты отмечают, что запуск первого блока БелАЭС свидетельствует о продолжающемся «взаимовыгодном сотрудничестве Москвы и Минска».

«Идёт экономическая интеграция, акцент делается на энергетических проектах, которые у Белоруссии и России получаются лучше всего», — заявил в разговоре с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований и руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко

© Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Кроме того, по его словам, это событие «крайне значимо для всей Восточной Европы».

«В Польше нет ни одной атомной станции, в Литве атомной энергетики уже нет, на Украине отрасль мирного атома в кризисе. Белоруссия же при помощи РФ подготовила целую группу специалистов, которые будут эксплуатировать станцию при поддержке российских коллег. Фактически речь идёт о новых технологических компетенциях», — констатировал аналитик.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, в свою очередь, отметил, что для России запуск первого блока БелАЭС — «очевидный успех в реализации очередного атомного проекта за пределами страны».

«Это доказывает конкурентоспособность российской атомной отрасли, которая смогла реализовать множество инфраструктурных объектов, в том числе в странах Европы, например в Венгрии. К тому же БелАЭС будет работать на российском ядерном топливе, что принесёт РФ дополнительную выгоду», — пояснил Фролов в разговоре с RT.

Для Белоруссии же запуск первого блока — это «фактически очередной шаг на пути укрепления промышленной мощи страны и усиления её энергобезопасности», подчеркнул Фролов.

«Подобные объекты строятся на десятилетия. БелАЭС не только усиливает энергобезопасность самой Белоруссии, но и служит источником энергии «на вырост». Белорусская экономика будет развиваться, как и её промышленный потенциал, и электроэнергия в достаточных объёмах ей явно понадобится», — полагает он.

Литовское сопротивление

Несмотря на то что БелАЭС прошла все необходимые проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных организаций, Литва продолжает выступать против реализации проекта, называя его небезопасным.

Так, 4 ноября Министерство иностранных дел прибалтийской республики направило в МИД Белоруссии ноту протеста «в связи с полученной информацией о начале производства энергии на небезопасной атомной электростанции «Островец».

«Литва осуждает безответственные действия Белоруссии, усугубляющие ядерные и экологические угрозы, которые представляет АЭС не только для Белоруссии или Литвы, но и для Европы в целом. Вместе с тем призываем Белоруссию не вводить свой ядерный объект в эксплуатацию до тех пор, пока не будет достигнуто соответствие высочайшим стандартам в области ядерной безопасности и требованиям по защите окружающей среды», — отмечается в заявлении литовского МИД.

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Кроме того, внешнеполитическое ведомство вместе с другими институтами республики «продолжит принимать меры в рамках ЕС, международных конвенций и других международных форматов, направленные на снижение угроз, исходящих от небезопасной белорусской АЭС».

В ответ на ноту литовских коллег пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Литва «использует дипломатическую переписку по вопросам БелАЭС не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ».

«Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздаёт, словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан. При этом, как известно, нормальный диалог, который мог бы принести взаимовыгодный результат, литовская сторона давно решила принести в жертву своим геополитическим амбициям», — говорится заявлении дипломата.

Глаз также назвал действия литовского руководства «очередным эпизодом «эпистолярного сериала».

«Надеюсь, что в Литве от «советского оккупационного наследия» ещё остались профессиональные ядерщики, которые поймут. Предпусковые операции на БелАЭС ведутся в строжайшем соответствии с графиком этапных программ под контролем Госатомнадзора и других надзорных органов… Тесно работающие с нами на всех этапах возведения станции экспертные миссии МАГАТЭ, Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, Европейской группы регуляторов ядерной безопасности неоднократно подтверждали, что нет недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС», — подчеркнул пресс-секретарь белорусского МИД.

Он также отметил, что «на сегодняшний день БелАЭС — единственная из всех действующих и проектируемых атомных станций в Европейском регионе, которая прошла проверку по самым новым, самым жёстким европейским стандартам».

МИД Белоруссии

Reuters

© Vasily Fedosenko

Стоит отметить, что нота протеста Литвы — далеко не первая попытка Вильнюса помешать строительству атомной электростанции в Белоруссии.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа направил письма председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в которых призвал ЕС принять «более действенные меры, чтобы остановить эксплуатацию небезопасной Белорусской АЭС».

«Сейчас самое подходящее время для принятия Евросоюзом решений, которые ограничили бы поступление на рынок ЕС электроэнергии из небезопасных, не отвечающих самым высоким стандартам безопасности источников третьих стран», — говорится в документе.

С похожим призывом он выступал и в конце октября, подчеркнув, что «безответственному запуску объекта необходимо помешать».

Как заявлял ранее Александр Лукашенко, из-за строительства атомной электростанции именно на Минск оказывается внешнее давление, хотя другие западные страны также ведут аналогичные работы.

«Мы осваиваем и энергию мирного атома на нашей первой атомной электростанции. Это одна из причин давления на нас. В Польше можно планировать (новую станцию им американцы построят), а нам нельзя. Финляндии можно строить атомные реакторы, а нам нельзя», — приводит информагентство БЕЛТА слова Лукашенко.

«Политические игры»

Как пояснил Николай Межевич, Литва воспринимает запуск первого блока БелАЭС не как возможность получить электроэнергию по выгодной цене, а «исключительно как триумф Александра Лукашенко».

«И это злит Вильнюс, вызывает чувство досады и зависти», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, несмотря на попытки Литвы воспрепятствовать реализации проекта, «технологически уже построенная станция всё равно будет частью единой энергосистемы России и Белоруссии».

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«И от того, решит или нет Литва покупать какую-то часть энергии, ничего не изменится», — считает аналитик.

При этом заявления литовской стороны о предполагаемой небезопасности БелАЭС Александр Фролов назвал «клоунадой чистой воды».

«Объект контролируется МАГАТЭ, его строительство начиналось с учётом высочайших требований как безопасности, так и защиты окружающей среды. Подобные выпады Вильнюса можно объяснить недалёкостью и бессмысленными политическими играми», — подчеркнул эксперт.

По его словам, многие западные электростанции «значительно уступают новой БелАЭС, созданной с учётом последних требований и технологических возможностей».

Минск

Reuters

© Vasily Fedosenko

При этом, несмотря на противодействие Литвы, БелАЭС сможет эффективно наладить работу, прогнозируют аналитики.

По мнению Николая Межевича, энергия, полученная с помощью станции, будет удовлетворять потребности самой Белоруссии, а также поставляться в Россию и другие страны по выгодным ценам.

«В белорусском электричестве могут быть экономически заинтересованы Польша и Украина, которые испытывают дефицит энергии. Выгодно было бы покупать электроэнергию и балтийским республикам, однако политические мотивы будут их останавливать. В то время как Латвия вполне могла бы закупать у Белоруссии электроэнергию и поставлять её, например, Эстонии», — отметил аналитик.

Как подчеркнул Николай Межевич, после полного запуска БелАЭС ситуация на европейском энергетическом рынке, безусловно, изменится — «возрастёт роль Белоруссии и России».