На первом энергоблоке БелАЭС выполнен пробный пуск турбины

На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно выполнен пробный пуск турбины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Белоруссии.

«Успешно осуществлён так называемый первый толчок турбины на мощности реактора 35%», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений — 3 тыс. оборотов в минуту».

В Минэнерго отметили, что «пуск турбины — одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии».

Ранее сообщалось, что МЧС Белоруссии предоставило БелАЭС разрешение на выполнение программы энергетического пуска первого энергоблока.