На первом энергоблоке БелАЭС выполнен пробный пуск турбины
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- РИА Новости
«Успешно осуществлён так называемый первый толчок турбины на мощности реактора 35%», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений — 3 тыс. оборотов в минуту».
В Минэнерго отметили, что «пуск турбины — одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии».
Ранее сообщалось, что МЧС Белоруссии предоставило БелАЭС разрешение на выполнение программы энергетического пуска первого энергоблока.