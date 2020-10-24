БелАЭС выдано разрешение на энергетический пуск первого энергоблока

МЧС Белоруссии предоставило БелАЭС разрешение на выполнение программы энергетического пуска первого энергоблока.

«23 октября 2020 года коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принято положительное решение о внесении изменений в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока №1», — говорится в сообщении департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС республики.

Отмечается, что это решение базируется на заключении Госатомнадзора, проведшего проверку АЭС.

Ранее в белорусском Минэнерго заявили об успешном запуске цепной реакции на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции.