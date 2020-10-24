БелАЭС выдано разрешение на энергетический пуск первого энергоблока

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МЧС Белоруссии предоставило БелАЭС разрешение на выполнение программы энергетического пуска первого энергоблока.
БелАЭС выдано разрешение на энергетический пуск первого энергоблока
  • © Юлия Чичерина
  • РИА Новости

«23 октября 2020 года коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принято положительное решение о внесении изменений в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока №1», — говорится в сообщении департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС республики.

Отмечается, что это решение базируется на заключении Госатомнадзора, проведшего проверку АЭС.

Ранее в белорусском Минэнерго заявили об успешном запуске цепной реакции на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции.

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