В Белоруссии включили ЛЭП, связывающую БелАЭС с энергосистемой страны

В Белоруссии включили в работу последнюю высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП), связывающую БелАЭС с энергосистемой страны.

Об этом сообщает ГПО «Белэнерго».

«3 октября была успешно реализована программа по вводу в работу воздушной высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Белорусская АЭС — Россь» (ВЛ-330). Эта линия протяжённостью 250 км связала высоковольтное распределительное устройство БелАЭС с подстанцией 330 кВ «Россь», обеспечив в дальнейшем передачу энергии от Белорусской АЭС в западную часть энергосистемы республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это последняя из семи высоковольтных ЛЭП, связывающих атомную станцию с энергосистемой страны.

Ранее сообщалось, что запуск Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) запланирован на 7 ноября.