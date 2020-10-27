Мирный атом Белоруссии: что стоит за попытками Литвы настроить Европу против Островецкой АЭС

Строящаяся белорусская АЭС якобы представляет угрозу безопасности граждан ЕС. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. По словам литовского лидера, её «безответственный запуск» необходимо остановить. В администрации Науседы отметили, что по инициативе Литвы безопасность БелАЭС стала приоритетным вопросом в Евросоюзе. Ранее Александр Лукашенко заявил, что строительство станции обеспечит безопасность и независимость республики. Эксперты напомнили, что МАГАТЭ выдало разрешение на строительство АЭС, а вопрос её функционирования не входит в компетенцию Вильнюса.

Президент Литвы Гитанас Науседа провёл телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, в ходе которого литовский лидер заявил, что Белорусская АЭС представляет угрозу для безопасности ЕС. Об этом сообщается на сайте президента Литвы.

«Островецкая АЭС (литовское название БелАЭС. — RT) представляет угрозу безопасности граждан ЕС, а потому столь безответственному запуску данного объекта необходимо помешать. Кроме того, ЕС обязан препятствовать попаданию на рынок электроэнергии, генерируемой производителями из третьих стран, которые не отвечают высочайшим стандартам в области ядерной безопасности и защиты окружающей среды», — заявил Науседа.

В сообщении подчёркивается, что Белоруссия продолжает работы по запуску первого блока БелАЭС, якобы игнорируя проблемы ядерной безопасности и не реализовав рекомендации стресс-тестов. При этом «благодаря усилиям Литвы безопасность и надёжность Островецкой АЭС стала для ЕС приоритетным вопросом».

«Лидеры ЕС подчеркнули, что решение вопроса о соответствии Островецкой АЭС высочайшим требованиям в области безопасности и выполнении рекомендаций относительно её стресс-тестирования повлияет на дальнейшее развитие отношений между ЕС и Белоруссией. Президент призвал Европейскую комиссию сохранять за собой ведущую роль в разработке конкретных мер, подлежащих осуществлению», — отмечается на сайте президента Литвы.

Атомная стройка

Белоруссия ведёт строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006. Генеральным подрядчиком является «Атомстройэкспорт» — структура госкорпорации «Росатом». БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября, его ввод в эксплуатацию — на начало 2021 года. Второй энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Президент Литвы Гитанас Науседа

Reuters

© Aris Oikonomou/Pool

Ядерный объект прошёл все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов. При этом литовское правительство утверждает, что АЭС построена без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Парламент страны объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и в 2017 году законодательно запретил покупку, а также экспортный пропуск её электроэнергии через свои электросети. Вильнюс также активно призывает бойкотировать белорусский проект другие страны Прибалтики и ЕС.

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В начале августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что направит ноту в Минск в связи с пуском станции, так как белорусская сторона изменила порядок лицензирования ввода АЭС в эксплуатацию, отдельно выдав лицензию только на физический пуск. Линкявичус же утверждает, что процесс введения АЭС в эксплуатацию должен быть единым и не разбиваться на этапы.

«Мы должны обратить внимание международного сообщества на манипулирование с выдачей лицензии», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, литовский оператор распределительной системы Litgrid в сентябре сообщил, что по итогам переговоров между балтийскими операторами энергосетей была выработана методология, которая предусматривает, помимо прочего, выдвижение следующего требования: электроэнергия, поставляемая на рынок стран Балтии, не должна иметь белорусское происхождение.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что сейчас методология приведена в полное соответствие с литовским «антиостровецким законом».

«Сегодня тройка балтийских операторов распределительных систем достигла принципиальной договорённости дополнить предыдущую методологию положением, которое предусматривает запрет на поставку в страны Балтии электроэнергии, которая не сопровождается доказательством того, что Белоруссия не является местом её происхождения», — сообщил он информагентству BNS.

Залог независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре заявил, что реализация проекта строительства БелАЭС стала одной из причин внешнего давления на республику.

«Мы осваиваем и энергию мирного атома на нашей первой атомной электростанции. Это одна из причин давления на нас. В Польше можно планировать (новую станцию им американцы построят), а нам нельзя. Финляндии можно строить атомные реакторы, а нам нельзя», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко на встрече с членами Национальной академии наук.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Reuters

© Nikolai Petrov/BelTA/Handout

Белорусский лидер отметил, что вокруг работают атомные станции на территории Украины и России, однако несмотря на это на Белоруссию всё равно осуществляются давление из-за строительства АЭС. Лукашенко также заявил, что новая атомная станция станет залогом безопасности и независимости страны.

«Без меня или со мной вы поймёте, что такое атомная станция. Это не только великое достижение и дешёвая энергия. Это величайшая безопасность для нашей страны», — сказал он.

«Предлагайте решения. Решения на будущее, которые обеспечат наш суверенитет и независимость», — подчеркнул он.

Игналинская АЭС в Литве была закрыта ради вступления в Евросоюз, а новую так и не построили, напомнил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Поэтому строительство новой АЭС в соседней Белоруссии является для Вильнюса «политическим ударом», пояснил эксперт.

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«Литовское правительство безумно раздражается от того, что Минск богаче технологическими компетенциями. Эти заявления президента Литвы носят некорректный характер по отношению к Белоруссии, поскольку доказательств у него опасности БелАЭС нет. К тому же позиция Вильнюса носит характер одновременного удара как по Минску, так и по Москве. Если бы, например, Франция строила атомную станцию в Белоруссии, то литовские крики были бы слышны гораздо меньше», — подчеркнул Межевич.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, позицию литовского руководства по БелАЭС можно объяснить нежеланием допускать на рынок Прибалтики дешёвую электроэнергию из Белоруссии.

«В основе таких заявлений лежит то, что с 1 января 2010 года на территории Литвы была выведена из функционирования Игналинская АЭС, которая была построена в 1983 году с целью обеспечения стран Прибалтики и Белоруссии электроэнергией. Впоследствии электроэнергию в Литву из Швеции стали поставлять по проложенным энергокабелям, а в Эстонию — из Финляндии, что, учитывая логистику, обходится достаточно дорого для стран. Электроэнергия, которую будут производить на Белорусской АЭС, дешевле на 25%, поэтому Литва сейчас требует от Латвии и Эстонии, чтобы они не покупали в будущем белорусскую электроэнергию», — рассказал эксперт.

При этом он напомнил, что международные атомные регуляторы выдали Минску все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию АЭС.

«Литва берёт на себя ответственность заявлять, что БелАЭС не безопасна. Но этим вопросом занимается МАГАТЭ, которое выдало необходимое разрешение Белоруссии и у которого каких-либо вопросов или претензий к Белорусской АЭС нет. Литовский президент хочет из этого сделать проблему для всего ЕС, поэтому развивает всякие теории из области фантазии», — заявил политолог.

Владимир Олеченко подчеркнул, что, несмотря на старания Литвы, европейская бюрократия не торопится принимать какие-либо меры по поводу БелАЭС.

«ЕС уже набило оскомину выполнять всякие пожелания прибалтийских государств. Скорее, Литва хочет отбить охоту у Латвии, Эстонии и Польши покупать электроэнергию у Белоруссии», — заключил эксперт.