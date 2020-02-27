Выпавшее звено: почему Латвия заявила о нежелании быть «мостом» между Евросоюзом и Россией
- Рига, Латвия
- globallookpress.com
- © Victor Lisitsyn
Латвии не нужно пытаться выполнять функцию моста между Востоком и Западом, заявил президент республики Эгилс Левитс во время встречи с представителями Немецко-Балтийской торговой палаты.
«Сегодня функция «моста» с прямой коммуникацией больше не нужна. Идея о Латвии как мосте между Востоком и Западом больше не актуальна», — заявил глава государства.
Левитс подчеркнул, что нужно сконцентрироваться на интеграции Латвии в западное общество. Он добавил, что прибалтийская республика является активным членом ЕС и участвует в обсуждении общеевропейской повестки дня.
О том, что Латвия не должна выполнять функцию «моста» между Евросоюзом и Россией, Левитс говорил и ранее, в частности, вскоре после того, как был избран президентом в мае прошлого года.
«Никакого моста. Мы — Запад. На мосту или под мостом пускай сидят другие. Мы — часть Запада», — заявлял тогда Левитс.
«Хроническое явление»
Стоит напомнить, что прежде латвийский лидер также говорил, что политика Риги в отношении Москвы должна быть частью общей политики ЕС.
«Следует стараться, чтобы отношения Латвии с Россией были хорошими, однако они должны быть частью общей политики Евросоюза по отношению к Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.
- Президент Латвии Эгилс Левитс
- Reuters
- © Ints Kalnins
Президент прибалтийской республики также отмечал, что готов отправиться на переговоры в Москву по примеру президента Эстонии Керсти Кальюлайд, если бы «были сигналы, что это может дать какой-то результат».
«Если нужна дипломатическая работа, то конечно. А просто съездить поговорить — стране от этого никакой пользы», — пояснил свою позицию глава Латвии.
Кроме того, Эгилс Левитс уточнил, что не намерен заниматься «экспортом демократии» на постсоветском пространстве, где нет «внутреннего импульса» к развитию демократических институтов.
Латвия является членом ЕС с 2004 года, при этом в граничащей с Россией республике русскоязычные граждане составляют около 40% населения. Их последовательное притеснение и многочисленные нарушения их прав, на которые закрывает глаза Европейский союз, — одна из перманентных проблем Латвии.
Так, 26 февраля, в день заявления Левитса, посольство России в Латвии раскритиковало власти республики за дискриминацию российских и русскоязычных СМИ.
«Дискриминация российских и русскоязычных СМИ в Латвии — это уже хроническое явление. «Неудобным» журналистам аннулируют визы, в офисах русскоязычных телеканалов проводят обыски, заводят уголовные дела», — говорится в заявлении, размещённом в среду на странице посольства в Facebook.
Безответная интеграция
Следует отметить, что Левитс выступил с заявлением об интеграции в ЕС всего через несколько дней после того, как страны Евросоюза не смогли договориться о принятии семилетнего бюджета союза на 2021—2027 годы.
- Штаб-квартира Еврокомиссии
- Reuters
- © Yves Herman
Одним из главных препятствий стал вопрос финансирования Балтии, которая фактически находится на дотации у Западной Европы. Кроме того, в результате брексита с 2021 года ЕС потеряет €11 млрд ежегодных платежей, так как Соединённое Королевство было вторым после Германии донором сообщества.
С середины 2018 года государства ЕС ведут интенсивные переговоры по предложению Еврокомиссии, в котором содержится призыв сформировать многолетний бюджет в €1,3 трлн. Финляндия, которая в 2019 году председательствовала в Совете Европы, предлагала значительно сократить бюджет — до €1,087 трлн, в том числе за счёт уменьшения дотаций Прибалтике.
Государства Балтии неоднократно выражали своё несогласие с возможным сокращением субсидий от Евросоюза, которые составляют значительную часть индивидуальных бюджетов этих стран.
С точки зрения экспертов, нынешние заявления главы Латвии об интеграции в ЕС как раз и направлены на то, чтобы получить дополнительное финансирование от западных партнёров.
«Это всё говорится для того, чтобы выпросить деньги. Сейчас формируется бюджет на 2021—2027 годы, и всем прибалтам урезают дотации. Теперь они ищут какое-то объяснение того, зачем Европа должна их финансировать», — пояснил в беседе с RT cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Помимо этого, аналитик напомнил, что концепцию связующего звена между Россией и Западом генерировали сами прибалтийские страны перед вступлением в ЕС в 1990-е годы.
«Они убеждали всех, что лучше их никто не знает Россию, поскольку они были в составе Советского Союза. Но при этом не стоит забывать, что такой мост нужен, когда между сторонами нет прямого контакта. Однако уже в 1997 году были заключены договоры между Россией и ЕС и между Россией и НАТО. В этих документах оговаривался весь механизм контактов, и нигде не упоминалось о каком-либо связующем звене. Позже к этой идее возвращался прибалтийский бизнес — таким образом они хотели подтолкнуть власти своих стран к тому, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией», — пояснил Оленченко.
В свою очередь, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в разговоре с RT подчеркнул, что Латвия никогда не была посредником в отношениях между Россией и ЕС в политическом плане, а выполняла роль транзитного узла в поставке грузов и энергоносителей из РФ.
«Спустя годы Латвия сделала многое для ухудшения условий работы потенциальных экспортёров из России и Белоруссии. Начало 2020 года показало, что железная дорога не нужна, порты не нужны и транзит Латвии уже не предлагают. То есть заявление Левитса нужно читать наоборот: сначала Латвия своей безумной политикой лишила себя транзита, повесила себе на обременение железную дорогу, с которой теперь не знает, что делать, а сейчас задним числом говорит, что ей не нужна роль связного между ЕС и Россией», — отметил политолог.
Как подчёркивает Владимир Оленченко, «Москва никогда не нуждалась в посреднике в лице Латвии» и никто не назначал латвийское государство на эту роль.
«У нас есть представительство при ЕС, в котором работают более 100 человек. В Москве находятся посол ЕС и около 80 человек из европейской дипломатии. Зачем нужна Латвия? Может, 20 лет назад это и было актуально, но не сейчас», — заключил эксперт.
- Борьба с историей: в Польше предложили начать посвящённую Второй мировой войне медиакампанию
- «Геополитическое мародёрство»: как Литва напоминает НАТО о «российской угрозе»
- Условный сценарий: в США оценили потребность армии в наземных ракетных комплексах на случай конфликта с РФ в Прибалтике
- «Инструмент сплочения нации»: почему парламент Эстонии обвинил Россию в развязывании Второй мировой войны