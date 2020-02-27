Выпавшее звено: почему Латвия заявила о нежелании быть «мостом» между Евросоюзом и Россией

Латвии больше не нужно пытаться выполнять функцию «моста» между Россией и Западом. Об этом заявил президент республики Эгилс Левитс. Он назвал такую идею неактуальной. По мнению аналитиков, подобные высказывания рассчитаны на страны Запада, которые фактически выступают донором прибалтийской страны. При этом, как подчёркивают эксперты, в политическом плане Латвия никогда не была посредником между Россией и Европой.

Латвии не нужно пытаться выполнять функцию моста между Востоком и Западом, заявил президент республики Эгилс Левитс во время встречи с представителями Немецко-Балтийской торговой палаты.

«Сегодня функция «моста» с прямой коммуникацией больше не нужна. Идея о Латвии как мосте между Востоком и Западом больше не актуальна», — заявил глава государства.

Левитс подчеркнул, что нужно сконцентрироваться на интеграции Латвии в западное общество. Он добавил, что прибалтийская республика является активным членом ЕС и участвует в обсуждении общеевропейской повестки дня.

О том, что Латвия не должна выполнять функцию «моста» между Евросоюзом и Россией, Левитс говорил и ранее, в частности, вскоре после того, как был избран президентом в мае прошлого года.

«Никакого моста. Мы — Запад. На мосту или под мостом пускай сидят другие. Мы — часть Запада», — заявлял тогда Левитс.

«Хроническое явление»

Стоит напомнить, что прежде латвийский лидер также говорил, что политика Риги в отношении Москвы должна быть частью общей политики ЕС.

«Следует стараться, чтобы отношения Латвии с Россией были хорошими, однако они должны быть частью общей политики Евросоюза по отношению к Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.

Президент Латвии Эгилс Левитс

Reuters

© Ints Kalnins

Президент прибалтийской республики также отмечал, что готов отправиться на переговоры в Москву по примеру президента Эстонии Керсти Кальюлайд, если бы «были сигналы, что это может дать какой-то результат».

«Если нужна дипломатическая работа, то конечно. А просто съездить поговорить — стране от этого никакой пользы», — пояснил свою позицию глава Латвии.

Кроме того, Эгилс Левитс уточнил, что не намерен заниматься «экспортом демократии» на постсоветском пространстве, где нет «внутреннего импульса» к развитию демократических институтов.

Латвия является членом ЕС с 2004 года, при этом в граничащей с Россией республике русскоязычные граждане составляют около 40% населения. Их последовательное притеснение и многочисленные нарушения их прав, на которые закрывает глаза Европейский союз, — одна из перманентных проблем Латвии.

Так, 26 февраля, в день заявления Левитса, посольство России в Латвии раскритиковало власти республики за дискриминацию российских и русскоязычных СМИ.

«Дискриминация российских и русскоязычных СМИ в Латвии — это уже хроническое явление. «Неудобным» журналистам аннулируют визы, в офисах русскоязычных телеканалов проводят обыски, заводят уголовные дела», — говорится в заявлении, размещённом в среду на странице посольства в Facebook.

Безответная интеграция

Следует отметить, что Левитс выступил с заявлением об интеграции в ЕС всего через несколько дней после того, как страны Евросоюза не смогли договориться о принятии семилетнего бюджета союза на 2021—2027 годы.

Штаб-квартира Еврокомиссии

Reuters

© Yves Herman

Одним из главных препятствий стал вопрос финансирования Балтии, которая фактически находится на дотации у Западной Европы. Кроме того, в результате брексита с 2021 года ЕС потеряет €11 млрд ежегодных платежей, так как Соединённое Королевство было вторым после Германии донором сообщества.

С середины 2018 года государства ЕС ведут интенсивные переговоры по предложению Еврокомиссии, в котором содержится призыв сформировать многолетний бюджет в €1,3 трлн. Финляндия, которая в 2019 году председательствовала в Совете Европы, предлагала значительно сократить бюджет — до €1,087 трлн, в том числе за счёт уменьшения дотаций Прибалтике.

Государства Балтии неоднократно выражали своё несогласие с возможным сокращением субсидий от Евросоюза, которые составляют значительную часть индивидуальных бюджетов этих стран.

С точки зрения экспертов, нынешние заявления главы Латвии об интеграции в ЕС как раз и направлены на то, чтобы получить дополнительное финансирование от западных партнёров.

«Это всё говорится для того, чтобы выпросить деньги. Сейчас формируется бюджет на 2021—2027 годы, и всем прибалтам урезают дотации. Теперь они ищут какое-то объяснение того, зачем Европа должна их финансировать», — пояснил в беседе с RT cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Помимо этого, аналитик напомнил, что концепцию связующего звена между Россией и Западом генерировали сами прибалтийские страны перед вступлением в ЕС в 1990-е годы.

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«Они убеждали всех, что лучше их никто не знает Россию, поскольку они были в составе Советского Союза. Но при этом не стоит забывать, что такой мост нужен, когда между сторонами нет прямого контакта. Однако уже в 1997 году были заключены договоры между Россией и ЕС и между Россией и НАТО. В этих документах оговаривался весь механизм контактов, и нигде не упоминалось о каком-либо связующем звене. Позже к этой идее возвращался прибалтийский бизнес — таким образом они хотели подтолкнуть власти своих стран к тому, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией», — пояснил Оленченко.

В свою очередь, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в разговоре с RT подчеркнул, что Латвия никогда не была посредником в отношениях между Россией и ЕС в политическом плане, а выполняла роль транзитного узла в поставке грузов и энергоносителей из РФ.

«Спустя годы Латвия сделала многое для ухудшения условий работы потенциальных экспортёров из России и Белоруссии. Начало 2020 года показало, что железная дорога не нужна, порты не нужны и транзит Латвии уже не предлагают. То есть заявление Левитса нужно читать наоборот: сначала Латвия своей безумной политикой лишила себя транзита, повесила себе на обременение железную дорогу, с которой теперь не знает, что делать, а сейчас задним числом говорит, что ей не нужна роль связного между ЕС и Россией», — отметил политолог.

Как подчёркивает Владимир Оленченко, «Москва никогда не нуждалась в посреднике в лице Латвии» и никто не назначал латвийское государство на эту роль.

«У нас есть представительство при ЕС, в котором работают более 100 человек. В Москве находятся посол ЕС и около 80 человек из европейской дипломатии. Зачем нужна Латвия? Может, 20 лет назад это и было актуально, но не сейчас», — заключил эксперт.