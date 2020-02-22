«Донор рабочей силы»: почему Литва требует от ЕС компенсации за отток населения

Литва намерена добиваться от Евросоюза компенсаций за отток населения, который за время членства в организации составил около 10%. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа. Он отметил, что республика обеспечивает ЕС рабочей силой и в связи с этим хочет претендовать на повышение дотаций, которые сейчас, по словам главы государства, слишком малы. Эксперты отмечают, что подобные заявления со стороны Литвы вызывают всё больше недовольства у ключевых стран Европейского союза, особенно после выхода из него Великобритании — одного из главных доноров организации.

Требования властей Литвы к Евросоюзу предоставить компенсацию за отток рабочей силы из прибалтийской республики в другие страны ЕС являются пропагандистскими и нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию. Так эксперты прокомментировали RT недавние заявления литовского президента Гитанаса Науседы.

Напомним, 20 февраля политик объявил, что литовская сторона намерена требовать, чтобы Брюссель продолжил дотировать экономику страны, так как 10% литовских граждан уехали в Западную Европу с момента вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году.

При этом с 1990-го до настоящего времени население Литвы, по официальной статистике, сократилось с 3,7 до 2,8 млн человек. 80% этой убыли приходится на граждан, покинувших страну в поисках лучшей доли.

«Я намерен добиться для моей страны существенного финансирования, в частности, в рамках фонда развития ЕС и прямых дотаций нашим фермерам, с которыми я ранее встречался в Брюсселе. Некоторые страны — доноры бюджета ЕС не готовы к амбициозным цифрам. Однако Литва также является донором бюджета ЕС. Только мы даём Европе не деньги, а рабочую силу. За последние годы Литва потеряла 10% своей рабочей силы, людей, которые переехали в Великобританию, в Германию и способствовали экономическому росту в этих странах. Мы считаем, что заслужили компенсации за это», — заявил Науседа.

Кроме того, президент Литвы напомнил, что фермеры Прибалтики получают самые маленькие дотации в рамках общей аграрной политики ЕС, в то время как себестоимость сельскохозяйственной продукции в Литве такая же, как и в остальных странах Евросоюза. Сельское хозяйство — одна из главных отраслей экономики Литвы.

«Это не способствует единым условиям на европейском рынке», — подчеркнул литовский лидер.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что подобные заявления являются тенденциозными и направлены скорее на «внутреннего потребителя», чем на европейских политиков.

«Безусловно, это спекуляция, потому что литовцы уезжали туда по своей воле, так как руководство страны не могло обеспечить их работой. Кроме того, трудовые ресурсы имеют разное качество. Литовские иммигранты — это низкоквалифицированная рабочая сила. Так что требовать от Евросоюза, чтобы за это платили, — верх цинизма. Науседа прекрасно об этом знает и понимает, что его постановка вопроса пропагандистская, а не политическая или экономическая», — пояснил эксперт.

Оленченко добавил, что требование Литвы компенсировать отток из страны рабочей силы противоречит основополагающим принципам «единой Европы».

«Одним из основополагающих принципов ЕС является свободное перемещение рабочей силы. Когда страны Прибалтики вступали в Евросоюз, они соглашались с этими принципами. Кроме того, для них была установлена так называемая программа сплочения, дававшая им возможность адаптироваться. С тех пор прошло 15 лет. Получается, что за такой срок они не смогли этого сделать. Это называется административной беспомощностью», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич напомнил, что законодательством ЕС компенсации за отток населения не предусмотрены.

«Таких положений в законодательстве нет. К тому же если такой вопрос не ставится в отношении португальцев, работающих в Испании или во Франции, то непонятно, почему это должно быть верным для литовцев, работающих в Германии», — говорит политолог.

Президент Литвы Гитанас Науседа

AFP

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Брексит ударит по дотациям

Вопрос о перераспределении размера дотаций обсуждался на саммите ЕС по бюджету организации на 2021—2027 годы. Однако в итоге встреча завершилась без каких либо договорённостей. Как отметил председатель Евросовета Шарль Мишель, европейским лидерам необходимо больше времени.

Проблемы с достижением договорённостей возникли из-за брексита. Выход Соединённого Королевства из объединения приведёт к тому, что с 2021 года Евросоюз потеряет €11 млрд ежегодных платежей, так как Великобритания была вторым после Германии донором сообщества.

В ходе переговоров по бюджету лидеры государств «единой Европы» должны принять и решение по увеличению нагрузки на доноров и сокращению субсидий для их получателей в период с 2021 по 2027 год. В предыдущий семилетний период (с 2014 по 2020 год) взносы всех государств составили €908,4 млрд. При этом, по данным Еврокомиссии за 2018 год, Литва внесла в общий бюджет союза менее €300 млн, тогда как получила дотаций на €1,6 млрд.

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С середины 2018 года государства ЕС ведут интенсивные переговоры по предложению Еврокомиссии, в котором содержится призыв сформировать многолетний бюджет в €1,3 трлн. Финляндия, которая в 2019 году была председателем в Совете Европы, предлагала значительно сократить бюджет — до €1,087 трлн, в том числе за счёт уменьшения дотаций для стран Прибалтики.

Литва категорически не согласна с сокращением бюджетных дотаций от ЕС, о чём ещё в 2019 году заявлял президент Гитанас Науседа.

«В предложении председательствующей в Евросоюзе страны выделяемые Литве средства на финансирование политики смычки сокращаются на 27% по сравнению с нынешней финансовой программой, а уровень сельскохозяйственных дотаций остаётся в три раза более низким по сравнению с некоторыми государствами Евросоюза. Поэтому целью Литвы и других стран-единомышленниц является стремление к справедливому и сбалансированному бюджету ЕС», — заявлял Науседа на встрече с аккредитованными в Литве послами государств Евросоюза.

Владимир Оленченко отметил, что требования Науседы лишь подчёркивают неспособность руководства Литвы разрешить проблемы экономики без вмешательства и дотаций со стороны «единой Европы».

«Доноры предупредили прибалтов и государства Центральной и Южной Европы о том, что дотации будут сокращены, причём существенно. Естественно, дотируемые страны с этим не согласны и требуют денег вместо того, чтобы самим развивать хозяйство. Их политическая элита не в состоянии наладить нормальное экономическое развитие без внешней помощи», — подчеркнул эксперт.

Николай Межевич, в свою очередь, отметил, что подобные заявления со стороны Литвы и других «младоевропейцев» вызывают всё больше недовольства у ключевых стран ЕС, особенно после выхода из союза Великобритании — одного из главных доноров.