Литва потребует у ЕС дотаций из-за миграции своего населения

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовская сторона намерена потребовать на внеочередном саммите ЕС, чтобы Евросоюз продолжил датировать экономику страны, так как 10% литовских граждан уехали в Западную Европу с момента вступления страны в ЕС в 2004 году.

«Я намерен добиться для моей страны существенного финансирования, в частности в рамках фонда развития ЕС и прямых дотаций нашим фермерам, с которыми я ранее встречался в Брюсселе... Литва также является донором бюджета ЕС. Только мы даём Европе не деньги, а рабочую силу. За последние годы Литва потеряла 10% своей рабочей силы, людей, которые переехали в Великобританию, Германию и способствовали экономическому росту в этих странах», — цитирует его ТАСС.

По его словам, фермеры прибалтийских государств «получают меньше всего дотаций в рамках Общей аграрной политики ЕС».

В августе 2019 года Науседа заявил, что Литве сложно на высоком политическом уровне иметь контакты с Россией, но это не отменяет необходимости сотрудничества в сферах экономики и культуры.