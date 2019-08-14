В Литве заявили о важности экономического сотрудничества с Россией

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литве сложно на высоком политическом уровне иметь контакты с Россией, но это не отменяет необходимости сотрудничества в сферах экономики и культуры.
В Литве заявили о важности экономического сотрудничества с Россией
  • © EIBNER/Uwe Koch, via www.imago-i
  • globallookpress.com

Соответствующее заявление Науседа, как сообщает ТАСС, сделал в ходе пресс-конференции.

«Пока на Украине сохраняется нынешняя ситуация, пока не снижается напряжённость и продолжается аннексия Крыма, очень трудно вести речь о контактах с Россией на высоком политическом уровне», — заявил литовский президент.

Он добавил, что Вильнюс занимает такую позицию в течение ряда лет. 

«Это, однако, не отменяет необходимости сотрудничества в экономической сфере и области культуры», — сказал он.

Ранее Науседа назвал маловероятной возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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