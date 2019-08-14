В Литве заявили о важности экономического сотрудничества с Россией
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Соответствующее заявление Науседа, как сообщает ТАСС, сделал в ходе пресс-конференции.
«Пока на Украине сохраняется нынешняя ситуация, пока не снижается напряжённость и продолжается аннексия Крыма, очень трудно вести речь о контактах с Россией на высоком политическом уровне», — заявил литовский президент.
Он добавил, что Вильнюс занимает такую позицию в течение ряда лет.
«Это, однако, не отменяет необходимости сотрудничества в экономической сфере и области культуры», — сказал он.
Ранее Науседа назвал маловероятной возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.