Политолог прокомментировал слова президента Литвы о диалоге с Россией

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал RT заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что стране необходимо сотрудничество с Россией в сферах экономики и культуры.

«Есть надежда на то, что ситуация не будет ухудшаться с приходом на пост президента Науседы, но, мне кажется, пока ещё Литва не созрела, чтобы перейти от слов о сотрудничестве с Россией к реальному сотрудничеству. Пока сложно говорить о широкоформатном экономическом сотрудничестве», — заявил эксперт.

Он отметил, что данное заявление литовского лидера не стоит рассматривать как фактор дальнейшего развития продуктивного диалога между двумя странами.

«У нас пока с Литвой нет серьёзных контрактов и серьёзных проектов, за которые можно было бы «зацепиться» и говорить о том, что сотрудничество взаимовыгодное... Я бы это заявление Науседы воспринимал максимально спокойно, с минимальным оптимизмом», — добавил Топорнин.

Ранее Науседа заявил, что Литве сложно на высоком политическом уровне иметь контакты с Россией, но это не отменяет необходимости сотрудничества в сферах экономики и культуры.