«Провокация против России»: как крупнейшие за 25 лет учения США в Европе могут сказаться на безопасности региона

Армия США начала подготовку к учениям DEFENDER-Europe 20 в Европе. Они предполагают крупнейшую за 25 лет переброску 20 тыс. американских военнослужащих, танков и артиллерии в страны региона, в том числе Польшу и Прибалтику. В Соединённых Штатах подчёркивают, что манёвры не направлены против какого-либо определённого государства, однако в Германии их уже назвали «провокацией в отношении России». Аналитики отмечают, что проведение масштабных учений близ границ РФ стало для НАТО в последние годы «рутинной вещью». По мнению экспертов, создание инфраструктуры для быстрой переброски войск создаёт угрозу для России.

23 января США начинают подготовку к DEFENDER-Europe 20 — военным учениям в Европе. Об этом говорится на официальном сайте американских Сухопутных войск.

«Учения DEFENDER-Europe 20 и связанные с ними манёвры нацелены на повышение стратегической боеготовности и оперативной совместимости путём отработки способности ВС США быстро перебрасывать многочисленный и боеспособный контингент и военную технику из Соединённых Штатов в Европу и вместе с союзниками и партнёрами оперативно реагировать на возможные кризисные ситуации», — отмечается в сообщении.

Начиная с четверга задействованные в манёврах формирования займутся подготовкой транспортных средств, тяжёлой техники и армейского снаряжения для её перевозки по железной дороге и морем. Вся техника (20 тыс. единиц) будет отправлена с военных баз Форт-Худ, Форт-Блисс и Форт-Стюарт и прибудет в Европу конце февраля.

В предстоящих учениях, которые, как отмечают в американских Сухопутных войсках, «станут крупнейшими за последние 25 лет манёврами с участием подразделений, размещённых на территории США», примут участие 37 тыс. военнослужащих армий Соединённых Штатов и их союзников. Из них 20 тыс. американцев будут переброшены из Северной Америки в Европу.

Стоит отметить, что на предстоящих манёврах американский военный контингент будет наиболее многочисленным. Вторая по численности группировка, британская, составит всего 2,5 тыс. человек.

Силы и средства

Как информирует сайт Сухопутных войск США в Европе, хотя переброска техники и личного состава начнётся уже в феврале, учения DEFENDER-Europe 20 пройдут в апреле — мае.

Также по теме «До края и обратно»: насколько велика угроза военного конфликта между НАТО и Россией Россия и страны НАТО находятся на грани войны. Такое заявление содержится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая...

В них будут задействованы штаб армейской дивизии США, три боевые группы бронетанковых бригад, бригада полевой артиллерии и бригада тылового обеспечения. Также запланировано участие ВВС США, ВМС США и Корпуса морской пехоты.

Кроме того, прибывшие в Европу войска вплоть до июля будут участвовать в различных манёврах на территории континента, которые формально не входят в DEFENDER-Europe 20.

Как сообщает сайт бундесвера, американские войска высадятся в 14 портах и аэродромах Нидерландов, Бельгии, Франции и Германии. Затем их перебросят в Польшу и Прибалтику.

Официальное издание американских ВС Stars and Stripes, в свою очередь, обращает внимание на то, что часть переброшенных американских войск направится в прилегающие к Калининградской области территории Литвы и Польши. Там они будут отрабатывать действия по защите Сувалкского коридора — полосы протяжённостью более 60 км между Калининградской областью и Белоруссией, где также смыкаются границы Литвы и Польши.

Американские солдаты на учениях в Прибалтике

© Ints Kalnins/Reuters

Также, по информации Stars and Stripes, в рамках учений силы быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии высадятся в Грузии. Британское оборонное издание Forces Network отмечает, что высадка американского десанта запланирована также в Литве и Польше. Всего в рамках учений будут отработаны боевые действия на территории десяти стран.

«Причина, по которой такой мощный контингент перебрасывают именно на Восток Европы, — стремление придать уверенности американским союзникам, продемонстрировать им, что Североатлантический альянс не отказывается от своих обязательств и США готовы выполнять свой союзнический долг в случае кризисной ситуации», — подчеркнул в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По его словам, учения также демонстрируют, что европейские страны — «не производители, а потребители безопасности» и самостоятельно действовать в оборонной сфере без оглядки на американцев не способны.

«Это лишний повод показать не слишком лояльным союзникам по НАТО, что американцы могут провести операцию любого масштаба в том случае, если почувствуют, что существуют какие-либо угрозы Североатлантическому альянсу», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов.

Генерал-майор Эндрю Ролинг в центре

© U.S. Army

«Калька холодной войны»

По заявлению заместителя командующего Сухопутными войсками США в Европе генерал-майора Эндрю Ролинга, учения DEFENDER-Europe 20 не направлены против какой-то конкретной страны.

Однако такого мнения в Европе придерживаются далеко не все. Так, представители антивоенного движения в Германии планируют акции протеста. Одна из противников учений, депутат саксонского ландтага от партии левых Антония Мерчинг заявила, что манёвры — «провокация в отношении России, формирующая ложный образ врага, а также нецелесообразная трата больших денег и ресурсов».

Замглавы российского МИД Александр Грушко ранее заявил, что американские учения негативно сказываются на безопасности в Европе.

«Мы не приветствуем эти учения, эти учения — калька холодной войны», — подчеркнул российский дипломат.

По мнению Владимира Батюка, все уверения представителей НАТО в том, что DEFENDER-Europe 20 не направлены против России, не соответствуют действительности.

«Эти заявления абсолютно никого не могут ввести в заблуждение. Все прекрасно понимают, какие цели преследуют эти учения», — утверждает политолог.

С такой оценкой согласен и Иван Коновалов.

«Понятно, что всё это направлено против России», — говорит эксперт.

«Рутинная вещь»

Аналитики напоминают, что после 2014 года США и их союзники по НАТО постоянно проводят учения близ российских границ.

В их рамках также отрабатывалась переброска отдельных подразделений как внутри ЕС, так и из США в Европу. Для облегчения перемещения войск внутри континента ещё в 2018 году страны НАТО договорились о создании «военного Шенгена» — зоны, на территории которой военная техника будет передвигаться без каких-либо дополнительных согласований.

«Учения НАТО и США в Европе сейчас уже стали рутинной вещью. Они проводятся часто, и их масштаб постоянно нарастает, — отмечает Иван Коновалов. — Что касается предстоящих манёвров, то здесь обращает на себя внимание переброска очень большого количества именно техники. Это означает, что отрабатываются возможные боевые действия с очень серьёзным противником».

При этом, по его словам, никакого реального отношения к обеспечению безопасности Европы эти учения не имеют, «так как защищать европейцев, кроме как от терроризма, не от кого».

В свою очередь, Владимир Батюк отмечает, что создание инфраструктуры для быстрой переброски войск НАТО к российским границам создаёт потенциальную угрозу безопасности РФ.

Практические занятия для офицерского состава сухопутных и береговых войск Северного флота РФ по отработке боевых действий в условиях Арктики на полигоне "Шары" Печенгского района Мурманской области.

© Павел Львов/РИА Новости

«Непосредственной угрозы того, что манёвры перерастут в боевые действия, сейчас нет, — считает эксперт. — Однако для того, чтобы перебросить такой крупный контингент, необходимо будет возвести соответствующую военно-транспортную инфраструктуру. А это уже создаст условия для переброски войск в чрезвычайной ситуации совсем не для манёвров».

По словам эксперта, такая ситуация не оставляет России иного выбора, кроме как «повышать бдительность, укреплять оборону, расширять военное присутствие в западных районах страны, особенно в Калининграде».

По мнению Ивана Коновалова, западные рубежи России укреплены достаточно.

«Кто предупреждён, тот вооружён. Поэтому никакой угрозы нет. Необходимые меры давно предпринимаются», — резюмировал политолог.