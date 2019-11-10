«Случайная» война: почему в Минобороны Британии заявили об «угрозе начала третьей мировой» из-за России

Глава Вооружённых сил Великобритании генерал Ник Картер заявил, что «своим безрассудством Россия может случайно развязать третью мировую войну». Статью с таким заголовком высокопоставленный военный опубликовал в газете The Telegraph, обвинив Москву, Пекин и Тегеран в попытке самоутвердиться за счёт безопасности, стабильности и процветания западных стран. Эксперты отмечают, что это далеко не первый выпад британского Минобороны в адрес РФ. По словам аналитиков, подобные заявления помогают оправдать повышение расходов на оборону, а также отвлечь население Британии от внутренних проблем.

Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер считает, что «агрессивное» поведение России может привести к новой мировой войне. Об этом высокопоставленный военный написал в колонке для газеты The Telegraph, приуроченной ко Дню памяти павших в мировых войнах и других конфликтах XX века военнослужащих Соединённого Королевства. Традиционно он отмечается во второе воскресенье ноября.

В статье, озаглавленной «Своим безрассудством Россия может случайно развязать третью мировую войну» Картер утверждает, что сейчас ситуация в мире менее стабильна, чем когда-либо «со времен Второй мировой войны».

«Такие амбициозные страны, как Россия, Китай и Иран, самоутверждаются способами, представляющими проблему для нашей безопасности, стабильности и процветания», — подчёркивает генерал Картер.

По словам начальника британского генштаба, противники Великобритании достигли мастерства в использовании «границ между войной и миром». «То, что в этой «серой зоне» считается оружием, уже необязательно должно «бабахать», — пишет высокопоставленный военный.

Как пример «альтернативного оружия» он приводит «энергоресурсы, денежный подкуп, коррупционные бизнес-практики, кибератаки, ликвидации, фейковые новости, пропаганду, военнослужащих в форме без опознавательных знаков, частные военные и охранные компании, от которых можно откреститься, захват контроля над цепями поставок, кражу интеллектуальной собственности и старое доброе военное запугивание».

Всё это якобы «подрывает политическую сплочённость» обществ в западных странах и «коварно разрушает» западный «образ жизни».

Когда дело доходит до примеров, генерал Картер заявляет, якобы российские ЧВК ведут «гнусную деятельность» в Африке, а Москва, как отмечает глава британского штаба обороны со ссылкой на The New York Times, испытывает на Чёрном континенте новые тактики распространения дезинформации. В подрывную активность глава британского генштаба даже включил деятельность фонда «Русский мир» во всё тех же африканских странах.

«Я не предполагаю, что наши оппоненты хотят войны в традиционном смысле этого слова, однако их безрассудное поведение и пренебрежение нормами международного права относительно этих новых видов «оружия» чреваты эскалацией, которая запросто может привести к нечаянному просчёту», — отмечает британский военный.

Схожая ситуация, по его словам, привела к началу Первой мировой войны, когда убийство наследника престола Австро-Венгрии Франца Фердинанда и последовавшая за ним серия «просчётов» европейских лидеров вызвали масштабный военный конфликт.

Перманентная война

После рассуждений об опасностях, стоящих перед страной, начальник штаба обороны Великобритании в своей статье отметил, что вооружённые силы должны модернизироваться, а это возможно только в партнёрстве с «частным сектором».

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Ранее Ник Картер уже заявлял об опасности, которая, по его мнению, исходит от России. Ещё в конце сентября британский генерал утверждал, что Великобритания находится в «состоянии войны ежедневно» из-за кибератак, а угроза со стороны Москвы значительно выросла за последние пять лет. По его мнению, в современном мире чёткая граница, отделяющая состояние мира от состояния войны, давно исчезла.

Со схожим заявлением выступал в сентябре и глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс. Он призвал Чрезвычайный кабинет при правительстве (COBRA) перейти на круглогодичный режим работы из-за угроз со стороны России в киберпространстве.

Тогда российское посольство в Великобритании, комментируя заявление генерала Картера, подчеркнуло, что британские военные придумывают несуществующие угрозы для обоснования расходов на оборону.

«Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать своё существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно. Поэтому и придумываются «угрозы», которые традиционно не являются военными, но которые очень хочется представить в качестве таковых», — подчеркнули в российском диппредставительстве.

Британская военная техника на учениях в Латвии

Reuters

© Ints Kalnins

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина считает, что новое заявление генерала Картера также направлено на то, чтобы обосновать новые оборонные расходы.

«Мы вынуждены констатировать ухудшение интеллектуального уровня высших чиновников, раз они позволяют себе так высказываться. Вместо фактов — непроверенные данные, но зато это обосновывает увеличение расходов, — заявила в беседе с RT Наталья Ерёмина. — Великобритания сейчас очень активно наращивает выделение средств именно на военную сферу: планируется переоснастить базы, предоставить армии новые виды вооружений, обратить внимание и на самолёты, и на подводные лодки. Естественно, всегда возникает вопрос, насколько эти расходы обоснованы».

Антироссийская активность





Заявление генерала Картера о возможности конфликта с Россией прозвучало на фоне усиления военной активности самого Соединённого Королевства у российских границ.

В начале ноября британская армия завершила учения Tractable, в ходе которых отрабатывалась переброска военнослужащих и боевой техники в Эстонию (около 800 человек и 200 машин). В рамках манёвров британцы, по словам представителей НАТО, провели самую масштабную высадку парашютистов в истории прибалтийской республики.

About 100 paratroopers with 🇬🇧 @16AirAssltBde made the biggest drop in Estonian 🇪🇪 history by jumping into Nurmsi Airfield this afternoon after flying directly from UK in two @RoyalAirForce C-130 Hercules as part of Operation #Tractable 2019. #WeAreNATO

📸 https://t.co/HLok8OyB2tpic.twitter.com/Ep4GYHWm8c — Cezary Stachniak (@cezarysta) November 1, 2019

Ещё в апреле британцы перебросили в Эстонию вертолёты Apache и 110 военнослужащих Особой воздушной службы. По словам Гэвина Уильямсона, занимавшего в то время пост министра обороны Соединённого Королевства, это было необходимо для «противодействия российской угрозе».

Летом британцы возглавили учения Baltic Protector, проходившие в водах Балтийского моря. В манёврах под эгидой Совместных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Forces), где главную роль играет флот её величества, приняли участие три тыс. военнослужащих и 17 кораблей из Великобритании, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Присутствуют британские войска и на Украине. 4 ноября министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил, что продлевает миссию британских военных в этой стране до 2023 года. Официально заявленная цель британского военного присутствия — боевая подготовка украинских военнослужащих.

Ещё одна зона особого интереса британских военных — Арктика. В феврале занимавший тогда пост министра обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон заявил о намерении Лондона расширить своё военное присутствие за полярным кругом для противодействия России.

Как отметил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, британские военные «нагнетают военную угрозу» именно для того, чтобы обосновать расширение активности в рамках НАТО.

«Все заявления, которые звучат из Туманного Альбиона, о том, что Россия угрожает Европе, — и есть оправдание этого расширения, — заявил RT Михайлов. — Потому что в обществе возникают вопросы, зачем нужно содержать и расширять НАТО. Вот они и объясняют своему народу, почему тратят столько денег, говоря, что старушку Европу хочет захватить Россия».

Регулярно сообщают о подготовке британских военных к противостоянию с Россией и британские СМИ. Так, в июне BBC, ссылаясь на некие источники, информировала о подготовке командованием британских войск специального назначения (UKSF) плана по противодействию России. В августе The Telegraph сообщала, что в британской армии появилось новое подразделение для противодействия России в соцсетях — так называемая Шестая дивизия.

Солдаты 6-ой дивизии

© UK Army

29 октября The Daily Mail сообщала, что в ходе демонстрации боевой мощи британской армии близ Солсбери военные уничтожали «российские танки». В свою очередь, The Mirror 2 ноября сообщила, что военным базам её величества угрожают дроны-шпионы, предположительно, российские и китайские. Ссылаясь на мнение экспертов, журналисты газеты также заявили, что «тысячи русских шпионов активны в Соединённом Королевстве».

Постоянно информируют британцев и о подрывной деятельности «русских хакеров». Так, в конце октября Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Агентство национальной безопасности США заявили, что хакерская группа Turla, якобы связанная с Россией, взломала программное обеспечение иранских хакеров для проведения кибератак в отношении правительственных учреждений в десятках стран мира. 10 ноября The Mirror сообщила, что британская контрразведка MI5 якобы провела сверхсекретную операцию по защите телефонов членов парламента от «русских хакеров».

По словам Натальи Ерёминой, антироссийская повестка традиционна как для британских чиновников, так и для британских СМИ.

«Здесь есть момент отвлечения внимания электората от конкретных проблем в стране. Это всегда удобно, когда есть какой-то внешний враг, — отмечает эксперт. — Ещё таким образом Великобритания повышает свои ставки в мире, выставляя себя лидером в противостоянии России».

Русские везде

Стоит отметить, что заявления генерала Ника Картера о «российской угрозе» по странному совпадению прозвучали одновременно с очередными «откровениями» британских СМИ о вмешательстве Москвы в политику этой страны.

После объявления о проведении досрочных выборов в Великобритании 12 декабря политики и СМИ соревнуются друг с другом в поисках доказательств, которые связывали бы их оппонентов с Россией.

Так, 31 октября председатель комитета парламента по разведке и безопасности Доминик Грив обвинил премьер-министра в том, что тот затягивает публикацию отчёта о якобы имевшем место влиянии России на референдум по брекситу и выборы в Соединённом Королевстве. Депутаты-лейбористы сразу же заявили, что Джонсон делает это лишь потому, что ему есть что скрывать.

A busy final day in Parliament trying to get answers from two different ministers about No10's suppression of the Intelligence Security Committee report into Russia. Needless to say, I didn't get any. pic.twitter.com/8pEkDpYPbj — Emily Thornberry (@EmilyThornberry) November 5, 2019

Позже британские СМИ сообщили, что лейбористы намерены проверить советника премьер-министра Доминика Каммингса на предмет связей с Россией. Поводом для подозрений послужили сведения о работе Каммингса в России в 1990-е.

10 ноября The Sunday Times заявила, что в отчёте о влиянии России, который отказывается публиковать Джонсон, фигурируют имена девяти россиян, которые якобы спонсировали Консервативную партию. В свою очередь, издание Byline Times заявило, что в российские «сети» якобы угодили как консерваторы, так и Партия брексита Найджела Фараджа.

Борис Джонсон

Reuters

© Toby Melville

Премьер Борис Джонсон не остался в долгу. 6 ноября он призвал жителей страны голосовать за него, а не за лидера лейбористов Джереми Корбина, который якобы «встал на сторону Путина» после инцидента в Солсбери. Ранее Джонсон написал статью для The Telegraph, в которой сравнил лейбористов с советским вождём Иосифом Сталиным. То же издание разместило статью, в которой Корбина обвиняли в любви к Советскому Союзу.

"Jeremy Corbyn has always worn comparisons with his revolutionist heroes as a badge of honour, repeatedly insisted the USSR did not pose a danger to the West and praised Communist leaders for seeking peace"



A communist love story, by @CamillaTomineyhttps://t.co/iBFcop5Jgj — The Telegraph (@Telegraph) November 7, 2019

Как считает Александр Михайлов, в британской политике «обвинения в связях с Россией становятся фактором чёрного пиара». Однако, по мнению Натальи Ерёминой, британское общество уже порядком устало от подобных заявлений.

«Если мы говорим об образованных людях, то они уже утомлены, что кругом во всём Россия виновата. Они видят, что их политические лидеры не справляются с задачами. Весь парламент представляет собой огромный тормоз в решении множества вопросов. Деятели, которые не способны взять на себя ответственность и принять решение, без конца говорят о российской угрозе и о российском следе. Это людей утомляет и раздражает. И чем больше таких заявлений, тем большее раздражение накапливается», — заключила политолог.