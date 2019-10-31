Джонсона обвинили в задержке публикации отчёта о «влиянии России»

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в том, что он задерживает публикацию отчёта о влиянии России на результаты референдума по брекситу. Документ был отправлен премьеру комитетом парламента по разведке и безопасности.
Джонсона обвинили в задержке публикации отчёта о «влиянии России»
  • Reuters

Как пишет Business Insider, с таким обвинением выступил председатель комитета Доминик Грив. По его утверждению, отчёт был отправлен на Даунинг-стрит две недели назад.

Грив призвал премьера опубликовать отчёт до того, как в стране произойдут новые выборы.

«Комитет по разведке и безопасности, главой которого я являюсь, расследовал угрозу, которую представляет для этой страны Россия», — сказал он в палате общин.

Ранее Джонсон направил президенту Евросовета Дональду Туску письмо, в котором подтвердил согласие с решением Евросоюза перенести брексит до 31 января 2020 года.

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