Джонсон объявил набор волонтёров в партию для агитации за брексит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал записываться на сайте Консервативной партии в волонтёры для агитации жителей Великобритании за скорейший выход из Евросоюза.

В видеообращении, опубликованном на своей странице в Twitter, Джонсон отметил «безнадёжность» парламента из-за достигнутых на прошлой неделе договорённостей между ЕС и Великобританией относительно нового соглашения по брекситу.

По его словам, парламент поддержал сделку, но также проголосовал за отсрочку брексита.

«Лучший путь для нашей страны — осознать, что этот парламент откровенно себя изжил и пришло время провести всеобщие выборы», — заключил Джонсон.

Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил о распространении Джонсоном лжи во время референдума по брекситу.

22 октября сообщалось, что Джонсон «приостановит» рассмотрение парламентом законопроекта о выходе Великобритании из Евросоюза и проконсультируется с ЕС относительно продления процесса брексита.

Такое заявление было сделано после отказа членов британского парламента рассматривать законопроект о брексите в трёхдневный срок.