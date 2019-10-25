Юнкер обвинил Джонсона во лжи о ЕС во время референдума по брекситу

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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер рассказал, что британский премьер-министр Борис Джонсон распространял ложь во время референдума по брекситу.
Юнкер обвинил Джонсона во лжи о ЕС во время референдума по брекситу
  • Reuters

Как заявил Юнкер, теперь он сожалеет о том, что не вмешался и не разоблачил «брехню, которую распространял Джонсон и другие».

По его словам, те, кто агитировал за выход Британии из ЕС, «рассказывали людям то, что не имеет ничего общего с нашей повседневной реальностью».

«Я должен был вмешаться, потому что никто не отрицал и не оспаривал ложь, которую распространяли Борис Джонсон и другие», — цитирует Юнкера Evening Standard.

Ранее стало известно, что Джонсон «приостановит» рассмотрение парламентом законопроекта о выходе Британии из Евросоюза и проконсультируется с ЕС относительно продления процесса брексита.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.

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