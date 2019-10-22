Джонсон приостановит рассмотрение законопроекта о брексите
- Reuters
- © UK Parliament/Jessica Taylor
Об этом решении он заявил после того, как члены британского парламента отказались рассматривать законопроект о брексите в трёхдневный срок.
Джонсон выразил разочарование из-за того, что палата общин проголосовала за отсрочку, а не за график, гарантировавший, что Британия сможет покинуть ЕС 31 октября с соглашением. По его словам, «теперь мы сталкиваемся с дальнейшей неопределённостью». Он пообещал, что британское правительство ускорит подготовку к брекситу.
«Позвольте мне прояснить. Наша политика по-прежнему заключается в том, что мы не должны откладывать, и нам необходимо покинуть ЕС 31 октября. Это то, что я скажу ЕС и палате общин», — цитирует его Sky News.
По его словам, Британия так или иначе покинет ЕС с той сделкой, которую одобрил парламент.
Ранее британский парламент принял во втором чтении законопроект о брексите, в который может быть включён текст нового соглашения с ЕС.