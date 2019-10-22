Джонсон приостановит рассмотрение законопроекта о брексите

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «приостановит» рассмотрение парламентом законопроекта о выходе Британии из Евросоюза и проконсультируется с ЕС относительно продления процесса брексита. 
Джонсон приостановит рассмотрение законопроекта о брексите
  • Reuters
  • © UK Parliament/Jessica Taylor

Об этом решении он заявил после того, как члены британского парламента отказались рассматривать законопроект о брексите в трёхдневный срок.

Джонсон выразил разочарование из-за того, что палата общин проголосовала за отсрочку, а не за график, гарантировавший, что Британия сможет покинуть ЕС 31 октября с соглашением. По его словам, «теперь мы сталкиваемся с дальнейшей неопределённостью». Он пообещал, что британское правительство ускорит подготовку к брекситу.

«Позвольте мне прояснить. Наша политика по-прежнему заключается в том, что мы не должны откладывать, и нам необходимо покинуть ЕС 31 октября. Это то, что я скажу ЕС и палате общин», — цитирует его Sky News.

По его словам, Британия так или иначе покинет ЕС с той сделкой, которую одобрил парламент.

Ранее британский парламент принял во втором чтении законопроект о брексите, в который может быть включён текст нового соглашения с ЕС.

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