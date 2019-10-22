Парламент Британии принял во втором чтении законопроект о брексите

Парламент Великобритании принял во втором чтении законопроект о выходе Британии из состава Евросоюза, в документ может быть включён текст нового соглашения с ЕС.

Reuters

Об этом сообщает Sky News. За документ проголосовали 329 парламентариев, ещё 299 выступили против. Ранее палата общин Британии заблокировала пересмотр решения о переносе брексита и повторном рассмотрении проекта о сделке с ЕС.