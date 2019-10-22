Парламент Британии принял во втором чтении законопроект о брексите
Парламент Великобритании принял во втором чтении законопроект о выходе Британии из состава Евросоюза, в документ может быть включён текст нового соглашения с ЕС.
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
За документ проголосовали 329 парламентариев, ещё 299 выступили против.
Ранее палата общин Британии заблокировала пересмотр решения о переносе брексита и повторном рассмотрении проекта о сделке с ЕС.
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