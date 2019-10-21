Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита
- Reuters
Трансляцию заседания вёл телеканал Sky News.
«Этот вопрос рассматривался менее чем 49 часов назад и обсуждался в течение трёхчасовых дебатов... Палата приняла поправку к документу. Невозможно предположить существенное изменение обстоятельств для пересмотра», — заявил он на заседании палаты.
Беркоу подчеркнул, что повторное рассмотрение одного и того же предложения правительства станет нарушением порядка работы парламента.
«Парламент не следует бомбардировать одним и тем же документом вновь и вновь», — заключил спикер.
20 октября Джонсон попросил у Евросоюза о новой отсрочке брексита до 31 января 2020 года после того, как британские парламентарии приняли соответствующую поправку.
Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с газетой «Известия» отметил, что складывающаяся в Лондоне ситуация напоминает попытки экс-премьера Британии Терезы Мэй завершить процесс брексита.