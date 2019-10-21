Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита

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Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.
Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита
  • Reuters

Трансляцию заседания вёл телеканал Sky News.

«Этот вопрос рассматривался менее чем 49 часов назад и обсуждался в течение трёхчасовых дебатов... Палата приняла поправку к документу. Невозможно предположить существенное изменение обстоятельств для пересмотра», — заявил он на заседании палаты.

Беркоу подчеркнул, что повторное рассмотрение одного и того же предложения правительства станет нарушением порядка работы парламента.

«Парламент не следует бомбардировать одним и тем же документом вновь и вновь», — заключил спикер.

20 октября Джонсон попросил у Евросоюза о новой отсрочке брексита до 31 января 2020 года после того, как британские парламентарии приняли соответствующую поправку.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с газетой «Известия» отметил, что складывающаяся в Лондоне ситуация напоминает попытки экс-премьера Британии Терезы Мэй завершить процесс брексита.

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