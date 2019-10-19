Британские депутаты одобрили поправку об отсрочке брексита

Британские депутаты во время голосования поддержали поправку, которая обязывает премьер-министра Бориса Джонсона запросить у Европейского союза новую отсрочку брексита.

Как сообщает Sky News, это означает, что премьер будет вынужден просить Евросоюз о новом переносе брексита, пока все необходимые законодательные акты не будут приняты в парламенте.

При этом сам Джонсон заявил, что не собирается просить ЕС об отсрочке выхода страны из состава объединения.

«Я продолжу делать всё, что в моих силах, чтобы осуществить брексит 31 октября», — сказал он.

17 октября ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно новой сделки по брекситу.

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон выразил уверенность в ратификации соглашения до 31 октября. При этом страны Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе обновлённую сделку.