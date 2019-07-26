«Найдутся другие поставщики»: Британия вводит ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию
- Глубоководный аппарат АС-28
- © Георгий Зимарёв/РИА Новости
Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России». Об этом говорится в новой поправке к указу 2008 года, регулирующему экспорт стратегических товаров Британии в другие страны.
Так, под новый национальный контроль подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты, а также соответствующее оборудование и компоненты. В частности, список включает в себя подводные системы видения и связи, акустические и осветительные системы, а также двигатели для таких аппаратов.
Согласно пояснительной записке к поправке, «эти новые меры контроля вводятся для снижения рисков для национальной безопасности, представляемых неконтролируемым экспортом такой техники в Россию, учитывая подводные средства, имеющиеся в распоряжении российского правительства».
Кроме того, такие изменения якобы являются «прямым следствием» разработки Россией нетрадиционных средств ведения войны.
«Необходимость вносить изменения в общенациональные контрольные списки — прямое следствие разработки Россией нетрадиционных средств ведения войны. Россия активно отслеживает маршруты подводных коммуникационных кабелей, по которым проходит основная часть телекоммуникационных данных в мире», — утверждается в документе британского правительства.
Как подчёркивается в записке, такая деятельность со стороны РФ представляет собой потенциальную угрозу для национальной безопасности Соединённого Королевства, учитывая зависимость страны от этой инфраструктуры.
В соответствии с новыми мерами контроля «всякий экспорт такой техники в Россию запрещён без предоставления соответствующей лицензии».
Документ был подписан 22 июля заместителем министра международной торговли Великобритании Грэмом Стюартом и вступит в силу 14 августа.
Между тем, как отметил в разговоре с RT военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, британцы опасаются, что Россия создаёт подводные аппараты, ссылаясь на свои зачастую недостоверные источники информации. В то же время Москва неоднократно заявляла, что подобные аппараты необходимы для проверки морского дна вдоль российских границ.
«Британцы, как всегда, меряют по своим источникам информации, чаще всего недостоверным, которые черпают эти данные у так называемых диванных экспертов. Эти «эксперты» зачастую сообщают «сенсационные» вещи о том, что мы создаём секретные подводные лодки, пользуясь для их создания мировым опытом, закупая батискафы, а потом, изучив технологию, создаём свою технику», — подчеркнул эксперт.
- HMS Westminster
- globallookpress.com
- © Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
«Не специализируемся на диверсиях»
Подобные обвинения в адрес России звучали в Великобритании и раньше. Ещё в 2017 году глава британского Штаба обороны Стюарт Пич заявил, что модернизация ВМФ России представляет угрозу безопасности подводных интернет-кабелей. По его словам, защита этих коммуникаций должна стать приоритетом для стран НАТО, поскольку российские субмарины якобы могут «перерезать» эти каналы связи, что будет иметь катастрофические последствия для всего альянса.
В июле же 2018 года глава Королевского флота адмирал Филип Джонс заявил, что Британия собирается увеличивать военное присутствие в северной части Атлантического океана для противостояния так называемой «российской угрозе». По словам Джонса, Россия проявляет особый интерес к подводным коммуникациям в Атлантике, а потому главной задачей британского флота должна стать их защита.
«Мы знаем, что русские обладают возможностью эти коммуникации находить и воздействовать на них», — сказал Джонс.
Как подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков, российская военная доктрина носит исключительно оборонительный характер, а сама страна не совершает никаких провокаций в отношении других государств.
«У нас в оборонной доктрине чётко прописаны те действия, которые планируются в случае агрессии против нашего государства, и те действия, что мы делаем для укрепления нашей обороноспособности. При этом специализация на таких диверсионных действиях у нас отсутствует. Конечно, у нас есть и разведывательное отделение в составе морской пехоты, и в составе других подразделений, которые выполняют специализированные задачи. И понятное дело, что такого рода задачи могут выполняться только в один период времени, который обозначается простым словом «война». Поэтому вести какие-то подрывные акции и наживать себе кучу недовольных соседей — это не российский конёк», — указал эксперт.
Он также отметил, что Британия, в свою очередь, как правило не предоставляет никаких доказательств к обвинениям в адрес России, ссылаясь на засекреченность тех или иных данных.
Москва неоднократно подчёркивала, что модернизация различных видов вооружений страны необходима для оборонных целей. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, Россия — миролюбивая страна, но она продолжит укреплять свой оборонный потенциал.
- Президент России Владимир Путин
- kremlin.ru
«Найдутся другие поставщики»
Как отметил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, Россия сможет обойтись и без британских аппаратов, и в долгосрочной перспективе это никак не повредит стране.
«Мы, конечно, найдём способ обойтись и без английских подводных аппаратов. В долгосрочной перспективе вводимые ограничения по отношению к России, безусловно, никак не повредят... Мы сделаем сами те аппараты, которые нам нужны», — подчеркнул он.
Алексей Леонков также добавил, что в случае необходимости Москва сможет найти других поставщиков подобных технологий, а британские ограничения могут иметь лишь временный эффект.
«Понятное дело, что такого рода санкции, конечно, наложат определённые ограничения в закупках оборудования, но это не критично. Во-первых, найдутся и другие поставщики. Во-вторых, сейчас Россия в результате санкций развивает собственное направление. Мы можем создавать собственные глубоководные суда, которые могут погружаться с людьми, либо выполнять работы в беспилотном режиме. То есть мы будем создавать их самостоятельно, особо не обращая внимания на их санкции. Поэтому ограничения, которые приняли британцы, будут иметь временный эффект», — заключил эксперт.