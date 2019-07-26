«Найдутся другие поставщики»: Британия вводит ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию

Британия вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию. Новая поправка, с которой ознакомился RT, вступит в силу 14 августа. Как утверждается в пояснительной записке, такое решение является «прямым следствием» разработки Россией нетрадиционных средств ведения войны. Меры также объясняются тем, что Москва якобы «активно отслеживает маршруты подводных коммуникационных кабелей, по которым проходит основная часть телекоммуникационных данных в мире». Между тем опрошенные RT эксперты подчеркнули, что ранее подобные обвинения в адрес Москвы так и не были подкреплены фактами. При этом Россия сможет решить проблему введения подобных мер контроля со стороны Лондона с помощью других поставщиков и разработки собственных аппаратов.

Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России». Об этом говорится в новой поправке к указу 2008 года, регулирующему экспорт стратегических товаров Британии в другие страны.

Так, под новый национальный контроль подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты, а также соответствующее оборудование и компоненты. В частности, список включает в себя подводные системы видения и связи, акустические и осветительные системы, а также двигатели для таких аппаратов.

Согласно пояснительной записке к поправке, «эти новые меры контроля вводятся для снижения рисков для национальной безопасности, представляемых неконтролируемым экспортом такой техники в Россию, учитывая подводные средства, имеющиеся в распоряжении российского правительства».

Кроме того, такие изменения якобы являются «прямым следствием» разработки Россией нетрадиционных средств ведения войны.

«Необходимость вносить изменения в общенациональные контрольные списки — прямое следствие разработки Россией нетрадиционных средств ведения войны. Россия активно отслеживает маршруты подводных коммуникационных кабелей, по которым проходит основная часть телекоммуникационных данных в мире», — утверждается в документе британского правительства.

Как подчёркивается в записке, такая деятельность со стороны РФ представляет собой потенциальную угрозу для национальной безопасности Соединённого Королевства, учитывая зависимость страны от этой инфраструктуры.

В соответствии с новыми мерами контроля «всякий экспорт такой техники в Россию запрещён без предоставления соответствующей лицензии».

Документ был подписан 22 июля заместителем министра международной торговли Великобритании Грэмом Стюартом и вступит в силу 14 августа.

Между тем, как отметил в разговоре с RT военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, британцы опасаются, что Россия создаёт подводные аппараты, ссылаясь на свои зачастую недостоверные источники информации. В то же время Москва неоднократно заявляла, что подобные аппараты необходимы для проверки морского дна вдоль российских границ.

«Британцы, как всегда, меряют по своим источникам информации, чаще всего недостоверным, которые черпают эти данные у так называемых диванных экспертов. Эти «эксперты» зачастую сообщают «сенсационные» вещи о том, что мы создаём секретные подводные лодки, пользуясь для их создания мировым опытом, закупая батискафы, а потом, изучив технологию, создаём свою технику», — подчеркнул эксперт.

HMS Westminster

globallookpress.com

© Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

«Не специализируемся на диверсиях»

Подобные обвинения в адрес России звучали в Великобритании и раньше. Ещё в 2017 году глава британского Штаба обороны Стюарт Пич заявил, что модернизация ВМФ России представляет угрозу безопасности подводных интернет-кабелей. По его словам, защита этих коммуникаций должна стать приоритетом для стран НАТО, поскольку российские субмарины якобы могут «перерезать» эти каналы связи, что будет иметь катастрофические последствия для всего альянса.

В июле же 2018 года глава Королевского флота адмирал Филип Джонс заявил, что Британия собирается увеличивать военное присутствие в северной части Атлантического океана для противостояния так называемой «российской угрозе». По словам Джонса, Россия проявляет особый интерес к подводным коммуникациям в Атлантике, а потому главной задачей британского флота должна стать их защита.

«Мы знаем, что русские обладают возможностью эти коммуникации находить и воздействовать на них», — сказал Джонс.

Как подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков, российская военная доктрина носит исключительно оборонительный характер, а сама страна не совершает никаких провокаций в отношении других государств.

«У нас в оборонной доктрине чётко прописаны те действия, которые планируются в случае агрессии против нашего государства, и те действия, что мы делаем для укрепления нашей обороноспособности. При этом специализация на таких диверсионных действиях у нас отсутствует. Конечно, у нас есть и разведывательное отделение в составе морской пехоты, и в составе других подразделений, которые выполняют специализированные задачи. И понятное дело, что такого рода задачи могут выполняться только в один период времени, который обозначается простым словом «война». Поэтому вести какие-то подрывные акции и наживать себе кучу недовольных соседей — это не российский конёк», — указал эксперт.

Он также отметил, что Британия, в свою очередь, как правило не предоставляет никаких доказательств к обвинениям в адрес России, ссылаясь на засекреченность тех или иных данных.

Москва неоднократно подчёркивала, что модернизация различных видов вооружений страны необходима для оборонных целей. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, Россия — миролюбивая страна, но она продолжит укреплять свой оборонный потенциал.

Президент России Владимир Путин

kremlin.ru

«Найдутся другие поставщики»

Как отметил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, Россия сможет обойтись и без британских аппаратов, и в долгосрочной перспективе это никак не повредит стране.

«Мы, конечно, найдём способ обойтись и без английских подводных аппаратов. В долгосрочной перспективе вводимые ограничения по отношению к России, безусловно, никак не повредят... Мы сделаем сами те аппараты, которые нам нужны», — подчеркнул он.

Алексей Леонков также добавил, что в случае необходимости Москва сможет найти других поставщиков подобных технологий, а британские ограничения могут иметь лишь временный эффект.

«Понятное дело, что такого рода санкции, конечно, наложат определённые ограничения в закупках оборудования, но это не критично. Во-первых, найдутся и другие поставщики. Во-вторых, сейчас Россия в результате санкций развивает собственное направление. Мы можем создавать собственные глубоководные суда, которые могут погружаться с людьми, либо выполнять работы в беспилотном режиме. То есть мы будем создавать их самостоятельно, особо не обращая внимания на их санкции. Поэтому ограничения, которые приняли британцы, будут иметь временный эффект», — заключил эксперт.