«Должны подать ряд документов о безопасности препарата»: Киев получил заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Украины получило от харьковской компании «Биолек» заявку на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как поясняли в компании, заявление было отправлено «в связи с многочисленными запросами». Глава украинского Минздрава Максим Степанов утверждает, что «Биолек» необходимо подать ещё ряд документов, в которых «должна быть отображена безопасность вакцины», а также выразил уверенность, что ведомство сможет обеспечить украинцев препаратами «ведущих мировых производителей». При этом в декабре президент Владимир Зеленский признал, что Украина потеряла позиции в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран в получении вакцины от COVID-19. Он также выразил разочарование указом президента США Дональда Трампа, согласно которому Вашингтон начнёт поставлять вакцину в другие страны только после того, как её получат американские граждане.

Минздрав Украины получил от харьковской компании «Биолек» заявку на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Эту информацию подтвердил глава ведомства Максим Степанов.

Министр уточнил, что далее компания должна будет подать ещё ряд документов, в том числе регистрационную форму, и досье, в котором «должна быть отображена безопасность вакцины», а также результаты всех трёх фаз клинических испытаний.

«Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что из себя представляет российская вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины», — заявил Степанов.

Министр высказался, что вокруг «Спутника V» много «большой политики», и заявил, что «здоровье украинцев не может быть поводом для информационных войн», которые распространяются вокруг препарата. При этом он выразил уверенность, что Минздрав сможет обеспечить украинцев вакцинами «ведущих мировых производителей».

Как рассказал 1 января глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, «Биолек» подал заявку ещё 30 декабря 2020 года. В самой компании 5 января подтвердили эту информацию. Там отметили, что заявление на регистрацию препарата было отправлено «в связи с многочисленными запросами».

Президент России Владимир Путин ранее выразил готовность обеспечить поставки «Спутника V» на Украину, напомнив, что Москва ведёт аналогичную работу с Белоруссией. При этом глава государства подчеркнул, что для этого необходимо участие официальных властей Украины, которые сформулировали бы запросы страны.

Однако украинские власти неоднократно заявляли, что не намерены покупать российскую вакцину от коронавируса. В октябре президент страны Владимир Зеленский призвал не верить политикам, которые сделали прививку «Спутника V», и заявил о намерении получить европейскую вакцину.

«Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у учёных. Поэтому не советую слишком верить в предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами», — написал он в своём Telegram-канале.

Таким образом Зеленский отреагировал на слова Медведчука, который ранее на встрече с Владимиром Путиным рассказал о сделанной прививке, добавив, что у него не проявилось никаких побочных эффектов.

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В свою очередь, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что в РФ якобы нет безопасной вакцины от коронавируса. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце декабря назвал «Спутник V» «гибридным оружием России против Украины». В российской Госдуме такое заявление министра посчитали «неадекватным».

При этом ранее о том, что Киев не станет закупать «Спутник V», заявляло американское посольство.

«Временный поверенный в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», — говорилось в заявлении американского диппредставительства.

В свою очередь, Виктор Медведчук назвал отказ властей от российского препарата преступлением против жизни и здоровья украинцев, обратив внимание, что вакцинация граждан страны могла бы начаться уже в мае-июне, что позволило бы людям выйти из карантина. Действия Владимира Зеленского политик назвал «маразмом».

Также по теме «Игнорирует интересы большинства населения»: почему Киев отказывается регистрировать российскую вакцину По данным Минздрава Украины, 6 января коронавирус был выявлен ещё у 6911 жителей страны, а общая численность заболевших составила 1...

«Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядей, если есть те, кто уже провели две фазы испытаний, подтвердили возможность использования вакцины и готовы её предоставить? А мы изобретаем велосипед», — написал он в своём Facebook в октябре.

Депутат Верховной рады Илья Кива также выразил опасение, что отказ от российской вакцины может привести к росту смертности от COVID-19 на Украине.

При этом 20 декабря в интервью изданию The New York Times Зеленский признал, что Украина потеряла позиции в мире и Европе в качестве претендента на получение вакцины от COVID-19.

«Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину... Поэтому здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в число приоритетных стран», — заявил украинский лидер.

Он также выразил разочарование указом президента США Дональда Трампа, согласно которому США начнут поставлять вакцину в другие страны только после того, как её получат американские граждане.

«Украинскому обществу, конечно же, невозможно объяснить, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — заявил президент.

Зеленский добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

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8 января стало известно, что украинский премьер Денис Шмыгаль обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь Киеву с получением вакцины.

«Действительно, премьер-министр обратился к президенту (председателю. — RT) Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с официальным письмом относительно содействия раннему доступу украинцев к вакцинации. Речь идёт о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии препаратов в рамках программы COVAX», — сообщила его пресс-секретарь Ольга Куришко.

Возможная дата начала вакцинации от коронавируса украинских граждан пока неизвестна. Согласно заявлению главы Минздрава страны, Киев подписал технические документы с глобальной инициативой COVAX на поставку нескольких миллионов доз вакцины, а также заключил контракт о поставках приблизительно 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Стоит отметить, что на Украине с 8 января вступили в силу дополнительные усиленные ограничения, введённые правительством из-за ситуации с распространением COVID-19, они будут действовать до 24 января. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее охарактеризовал их как «зимние каникулы ради безопасности». Помимо новых карантинных мер, до 28 февраля продлён режим чрезвычайной ситуации. В стране запрещена работа заведений общественного питания (кроме заказов навынос), торговых центров, учреждений сфер культуры и спорта, не разрешается посещать учебные заведения. Приостановлены проведение массовых мероприятий и работа непродовольственных рынков.