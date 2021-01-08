Минздрав Украины получил заявку на регистрацию «Спутника V»

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Компания «Биолек» подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка… Далее они должны подать ещё регистрационную форму, должны подать досье», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По его словам, в документе должна быть отображена безопасность препарата, результаты клинических испытаний, после чего можно будет «более откровенно говорить об этой вакцине».

Степанов считает, что вокруг «Спутника V» много «большой политики» и что власти способны обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей».

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале сбора подписей для регистрации российской вакцины.