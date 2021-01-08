Минздрав Украины получил заявку на регистрацию «Спутника V»
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«Компания «Биолек» подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка… Далее они должны подать ещё регистрационную форму, должны подать досье», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
По его словам, в документе должна быть отображена безопасность препарата, результаты клинических испытаний, после чего можно будет «более откровенно говорить об этой вакцине».
Степанов считает, что вокруг «Спутника V» много «большой политики» и что власти способны обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей».
Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале сбора подписей для регистрации российской вакцины.