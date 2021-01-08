На Украине начался локдаун

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На Украине с 8 января начинают действовать усиленные карантинные ограничения, введенные правительством в связи с ситуацией с коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине начался локдаун
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщает агентство, локдаун будет действовать до 24 января.

Отмечается, что помимо усиления карантинных мер в период с 8 по 24 января, кабинет министров также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию о нелегальном ввозе на территорию страны вакцины от коронавируса.

7 января сообщалось, что на Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 8997 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 099 493.

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