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Зеленский поручил проверить данные о контрабанде вакцины от COVID-19

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Украинский президент Владимир Зеленский обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой проверить информацию о нелегальном ввозе на территорию страны вакцины от коронавируса.
Зеленский поручил проверить данные о контрабанде вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщает «112 Украина», об этом президент написал в Telegram.

«Поручил Службе безопасности и другим правоохранителям немедленно проверить информацию о якобы ввозе на Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жёсткой», — написал Зеленский.

Вместе с этим он добавил, что у государства есть чёткий план вакцинации.

Ранее харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подтвердила, что подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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