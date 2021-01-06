Зеленский поручил проверить данные о контрабанде вакцины от COVID-19
- РИА Новости
Как сообщает «112 Украина», об этом президент написал в Telegram.
«Поручил Службе безопасности и другим правоохранителям немедленно проверить информацию о якобы ввозе на Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жёсткой», — написал Зеленский.
Вместе с этим он добавил, что у государства есть чёткий план вакцинации.
Ранее харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подтвердила, что подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».