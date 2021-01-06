На Украине за сутки зафиксировано 6911 случаев коронавируса

На Украине за сутки выявили 6911 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 090 496, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«На Украине по состоянию на 6 января 2021 года зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 203 ребёнка и 406 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине госпитализировали 2978 заболевших коронавирусом, 228 пациентов с COVID-19 скончались.

Ещё 14 490 были выписаны после выздоровления от коронавируса.

Всего на Украине зарегистрировано 19 357 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Ранее харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подтвердила, что подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».