Харьковская компания подтвердила заявку на регистрацию «Спутника V»
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«В связи с многочисленными запросами администрация АО «Биолек» сообщает, что нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства — вакцины «Гам-КОВИД-Вак», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в украинские органы власти документы для государственной регистрации российского препарата «Спутник V».
Также сообщалось, что на Украине начнут сбор подписей за использование вакцины «Спутник V».