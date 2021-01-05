Харьковская компания подтвердила заявку на регистрацию «Спутника V»

Харьковская компания «Биолек» подтвердила, что подала заявку в Министерство здравоохранения Украины на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«В связи с многочисленными запросами администрация АО «Биолек» сообщает, что нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства — вакцины «Гам-КОВИД-Вак», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в украинские органы власти документы для государственной регистрации российского препарата «Спутник V».

Также сообщалось, что на Украине начнут сбор подписей за использование вакцины «Спутник V».