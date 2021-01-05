На Украине начнут сбор подписей за использование вакцины «Спутник V»

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнёт сбор подписей за использование на территории Украины российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил руководитель молодёжного крыла партии Артём Марчевский.
На Украине начнут сбор подписей за использование вакцины «Спутник V»
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«Виктор Медведчук уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины — «Спутник V». Более того, Украина даже может начать её производить», — говорится в сообщении на сайте партии.

Отмечается, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует сбор подписей для получения и производства российской вакцины от COVID-19.

«Начнём с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда. Позже охватим всю Донецкую область, Луганскую область и распространим на всю Украину. С требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины», — добавил Марчевский.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в украинские органы власти документы для государственной регистрации российского препарата «Спутник V».

После этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что «Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований».

Позднее председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что слова Ляшко о невозможности регистрации российской вакцины являются «враньём».

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