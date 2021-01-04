Украинские медики оценили заявление властей о «Спутнике V»

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Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко оценил слова главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Кравченко написал в Facebook, что в феврале прошлого года Всемирная организация здравоохранения «определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи со всемирной пандемией».

По его словам, к настоящему времени в мире по этой схеме зарегистрировано восемь вакцин.

«При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объёме», — отметил он.

Кравченко отметил, что слова Ляшко о невозможности регистрации российской вакцины являются «враньём».

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук прокомментировал заявление главного санитарного врача Украины, замглавы Минздрава Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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