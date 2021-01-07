На Украине за сутки зафиксировано почти 9 тысяч случаев коронавируса

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На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 8997 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 099 493.
На Украине за сутки зафиксировано почти 9 тысяч случаев коронавируса
  • © Reuters

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине госпитализировали 2567 заболевших коронавирусом, 148 пациентов с COVID-19 скончались.

Ещё 11 316 человек были выписаны после выздоровления от коронавируса.

Всего на Украине зарегистрировано 19 505 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию о нелегальном ввозе на территорию страны вакцины от коронавируса.

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