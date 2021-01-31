«Нет стремления найти компромиссы»: как Киев планирует проводить «нежную» украинизацию Донбасса

Украина должна создать условия для «нежной» украинизации и «дерусификации» Донбасса. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь. По его словам, некоторые жители ЛНР и ДНР на самом деле не русскоязычные, а «русифицированные». Он утверждает, что жители самопровозглашённых республик якобы используют украинский язык, «но пока на кухне». По мнению экспертов и собеседников RT в политических кругах Украины, подобные заявления говорят о том, что у Киева на самом деле отсутствует внятная стратегия по реинтеграции Донбасса. Аналитики полагают, что насильственная украинизация может привести к росту недовольства среди русскоязычного населения страны.

Киев должен создать условия для «нежной» украинизации и «дерусификации» Донбасса. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь. По его словам, некоторые жители самопровозглашённых ДНР и ЛНР на самом деле не русскоязычные, а «русифицированные».

«И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса — это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильственной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», — сказал Креминь в интервью «5 каналу».

Для этого омбудсмен предложил общаться с жителями региона «на языке любви, уважения, доверия, уверенности». Он добавил, что даже жители самопровозглашённых республик якобы используют украинский язык, «но пока на кухне».

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Креминь также заявил, что русский язык якобы «присутствует в основном в областных центрах» Украины, а большая часть сельского населения — «исключительно украиноязычная».

На это заявление уполномоченного по защите госязыка Украины отреагировал представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник. По его словам, сообщение Креминя об украинизации Донбасса — это «заигрывание с радикалами».

«Такие заявления не имеют никакого практического значения для жителей Донбасса. Это больше похоже на заигрывание с радикалами, для которых украинизация и навязывание своих стандартов и идеологии — главный приоритет, тешащий собственное самолюбие», — заявил Мирошник в интервью РИА Новости.

Он также подчеркнул, что любые попытки навязать Донбассу украинизацию, «хоть нежную, хоть жёсткую», — это наступление «на неотъемлемое право человека говорить на родном языке».

«Даже в довоенном Донбассе русскоязычными себя считали более 90% населения, сейчас этот процент больше, потому что сегодня для жителей ЛНР и ДНР украинский — это ещё и язык агрессии, язык лжи, оголтелой пропаганды и злобы», — сказал Мирошник.

Люди с плакатами «Выбор Донбасса — русский язык»

РИА Новости

© Сергей Аверин

Языковой закон и Донбасс

Напомним, на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который Верховная рада приняла весной 2019-го. 16 июля того же года инициатива вступила в силу, однако не полностью — её отдельные нормы внедряются до сих пор.

Сначала жителей страны обязали говорить по-украински во всех публичных сферах общественной жизни. Кроме того, все культурные мероприятия граждане республики должны проводить на государственном языке. Снимать фильмы и телепередачи можно тоже только на украинском.

В 2020 году Киев украинизировал рекламу, обязал публиковать научные издания на украинском или на английском, а также на официальных языках ЕС (но в этих случаях с аннотацией на госязыке). Медицинскую документацию также стали оформлять только на украинском. Была украинизирована и транспортная сфера: названия остановок, станций, портов и аэропортов сейчас пишутся исключительно на украинском, допускается дублирование латиницей.

В январе 2021 года в рамках того же закона о госязыке работников сферы обслуживания обязали обращаться к клиентам только на украинском. Перейти на другой язык сотрудник может лишь по просьбе посетителя. За невыполнение этих правил предусмотрены штрафные санкции.

26 января украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что это спровоцировало «языковой геноцид, всячески подогреваемый действующей властью». По мнению депутатов, украинцы, которые выражают желание говорить на русском языке, подвергаются травле.

Стоит также отметить, что инициативы ограничить права русскоязычного населения, которые выдвигали политики, пришедшие к власти на Украине в 2014 году, стали одной из причин конфликта на юго-востоке страны.

Спустя несколько недель после инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что русский язык в Донбассе может получить особый статус.

«Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чём здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы», — сказал тогда украинский лидер.

По его словам, «если от жителей региона поступит соответствующая просьба, то власти смогут рассмотреть этот вопрос».

«Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы», — заявил Зеленский.

Вместе с тем он подчеркнул, что официальным языком в стране останется украинский.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko/Pool

Однако после этого заявления со стороны украинских властей так и не последовало никаких конкретных действий, лишь продолжился процесс украинизации.

В марте 2020 года Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который предусматривает сокращение преподавания предметов на языках нацменьшинств, включая русский.

«Ничего общего с реальностью»

Как отметил источник RT в партии «Батькивщина», украинцы уже не понимают, чего ожидать от властей, «которые постоянно делают противоречивые заявления». По его словам, многие жители страны считают, что «украинизация населения — насильственная, и этот факт лишь раздражает людей».

«Такое впечатление, что Тарас Креминь много лет жил за границей и никогда не путешествовал по территории Украины, не приезжал в отдалённые от Киева города и сёла. Только таким образом можно объяснить подобные заявления, которые ничего общего с реальностью не имеют. Жители Донбасса, как и юга страны, всегда говорили на русском. Даже в Киеве значительная часть жителей тоже говорит на русском языке», — констатировал собеседник.

Источник RT в партии «Голос», в свою очередь, считает, что подобные заявления — сигнал Донбассу, что никакой внятной стратегии по реинтеграции этих территорий у Киева в действительности нет.

«Власть показывает людям, что никто не будет учитывать их интересы, в том числе и по болезненному языковому вопросу. В любой момент можно сказать, что миллионы людей «русифицированные», и лишить их права изъясняться на языке, который им больше нравится. Это право, кстати, прописано в Конституции», — напомнил собеседник.

Источник RT в партии «Слуга народа» отметил, что заявления, подобные тому, что сделал Креминь, «не только пугают обычных украинцев, но и в очередной раз шокируют западных партнёров».

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«Украина позиционирует себя как демократическая страна, но на самом деле это не так. Насильственная украинизация не только вызывает сопротивление, особенно на востоке и в центре страны, но и ограничивает людей. Знание русского позволяет получить доступ к огромному количеству литературы, без проблем общаться во многих странах мира. Что плохого в том, что человек выбирает себе удобный язык для общения? Если он захочет говорить на английском и немецком, это возможно, а вот на русском — нет», — сказал он.

Собеседник также задался вопросом, «откуда Креминь знает, на каком языке украинцы говорят дома».

«Если бы он знал, то не делал бы подобных заявлений», — добавил депутат.

«Выдаёт желаемое за действительное»

Как отметил в разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, слова уполномоченного по защите госязыка Украины «лишний раз указывают на причину, по которой Донбасс фактически вышел из состава страны».

«Киев насаждал украинский, нарушая при этом фундаментальное право человека говорить на том языке, который является для него родным. Новые заявления на эту тему свидетельствуют о том, что за минувшие годы киевские власти так ничему и не научились, не усвоили уроки истории, не поработали над ошибками. Они продолжают упорно развивать убийственную для Украины тему украинизации», — сказал Шаповалов.

Политолог Александр Дудчак считает, что у Киева нет задачи наладить отношения с жителями Донбасса.

«У них нет стремления найти компромиссы. Они только на словах это декларируют, а на деле считают, что если русскоязычное население ДНР и ЛНР не готово принимать правила центра, то эти люди просто не нужны Украине. То, что они сейчас говорят, конечно, не отражает интересы украинцев», — сказал он в разговоре с RT.

Жители Киева / Донбасса

РИА Новости

Шаповалов также считает, что Украина «в очередной раз демонстрирует своё недружелюбие по отношению к своим русским и русскоязычным согражданам».

«Поэтому не удивлюсь, что после данного заявления всё больше русскоязычных граждан Украины будут выражать недовольство и усиливать свой протест в отношении официального Киева. Очевидно, что нынешние политические элиты просто не способны к качественно иному взгляду на ситуацию и на конфликт между украинской и русскоязычной частями общества. В этом смысле Украине далеко до демократических стран, к которым она якобы стремится. Далеко до стран, на территории которых, как и в России, живут представители множества языков, и они развивают их, поощряют национальные культуры», — отметил аналитик.

По его мнению, планы украинских властей по украинизации Донбасса «абсолютно нереалистичны».

«Украинский политик выдаёт желаемое за действительное. Жители ДНР и ЛНР уже сделали свой выбор. Русскоязычная община Украины — от Харькова до Киева и Одессы — также не перестанет использовать свой родной язык», — считает Шаповалов.

По его мнению, в дальнейшем Киев будет лишь усиливать давление на Донбасс.

«Власти Украины будут получать сигналы из США, где президентом стал демократ Байден. А мы уже знаем политику Демпартии Соединённых Штатов, направленную на активное вмешательство во внутриукраинские дела. Новая американская администрация будет активнее использовать Киев в качестве плацдарма для проведения антироссийской политики, а следовательно, провоцировать конфликты на территории Донбасса», — спрогнозировал эксперт.