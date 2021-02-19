«Спланированный акт политических репрессий»: Украина ввела санкции против лидера оппозиционной партии Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о финансировании терроризма. В целом рестрикции применены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. По мнению экспертов, в Киеве приняли беспрецедентное антиправовое и антиконституционное решение. Ранее ОПЗЖ запустила сбор подписей за импичмент президента Владимира Зеленского, после того как украинский лидер своим указом заблокировал на территории страны работу ряда телеканалов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Под рестрикции попали: председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, Наталья Лавренюк, гражданская жена депутата Верховной рады от партии ОПЗЖ Тараса Козака, ранее также попавшего в санкционный список, и граждане России Константин Вацковский, Валерий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ограничительные меры накладываются на всё их имущество и активы. В их отношении СБУ ведёт уголовное производство по статье о финансировании терроризма.

В числе юрлиц, подпавших под санкции, компании из России, Молдавии и других стран.

«Пять компаний, которые являются владельцами самолётов, совершавших прямые полёты из Киева в Москву вопреки действующим нормативно-правовым актам, также сегодня попали под санкции», — цитирует его агентство УНИАН.

Также по теме «Исторический момент»: в Раде заявили о начале сбора подписей за импичмент Зеленского Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что в парламенте Украины стартовал сбор...

Напомним, что члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» неоднократно совершали визиты в Москву. Так, в марте их делегация посетила заседание Госдумы, тогда как лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук в 2020 году дважды встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Вдобавок, СНБО поручил правительству принять необходимые меры «для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяжённостью 1433 км, проходящих через территорию Украины». Как отметил Данилов, речь идёт о «Прикарпатзападтранс», который, по данным украинских СМИ, принадлежит Медведчуку.

«Согласно статье седьмой Закона Украины «О трубопроводном транспорте», «магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины». Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена ​​задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках», — говорится в пресс-релизе на сайте президента Украины.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» оценили решение СНБО как «спланированный акт политических репрессий».

«Это желание диктаторского режима Зеленского свести счёты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», — говорится в заявлении.

По их мнению, Владимир Зеленский превратился в «политического банкрота», поскольку лишился доверия и поддержки украинских граждан.

«Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима», — заявили в ОПЗЖ.

© Пресс-служба президента Украины

Напомним, что 3 февраля указом Владимира Зеленского было введено в действие постановление СНБО о санкциях против ряда юрлиц и депутата Рады от партии ОПЗЖ Тараса Козака — он владеет медиахолдингом «Новости», в результате чего своё вещание прекратили три телеканала — «112 Украина», ZIK и NEWSONE — входящие в медиахолдинг.

После этого «Оппозиционная платформа — За жизнь» на съезде партии осудила «антиконституционные и противоправные действия» президента Украины, который заблокировал работу телеканалов, и приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Владимира Зеленского. 16 февраля депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что в парламенте Украины стартовал сбор подписей за импичмент президента.

Помимо этого, ещё одной жертвой преследования партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала украинская журналистка Алёна Березовская, которая взяла интервью у Виктора Медведчука, вышедшее на YouTube-канале RT Россия. Девушке пришлось покинуть страну, поскольку её обвиняют в госизмене, терроризме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

«Сейчас я жду решения от СБУ — будет ли возбуждено уголовное дело или всё останется на уровне проверки. Если всё-таки будет дело, будем судиться. Пока остаюсь здесь, в России», — сказала она в интервью RT.

«Ужесточение диктатуры»

По мнению политолога Иван Мезюхо, СНБО Украины приняло антиконституционное решение. Он задался вопросом о том, как Киев в принципе ввёл санкции против собственных граждан.

«Это говорит о том, что глава украинского государства пытается радикально менять свою риторику на уже откровенно русофобскую... Даже Порошенко не принимал таких беспрецедентных антиправовых норм. Я думаю, что это показывает нутро нынешней украинской власти, всё-таки демократический президент так бы не поступал», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак заметил, что на Украине налицо «ужесточение диктатуры».

«Власть совсем потеряла ориентацию во времени и пространстве, вводятся санкции против своих граждан лишь за то, что они имеют своё мнение, при этом санкции вводят под такими формулировками, что сложно представить, что до такого можно было бы додуматься. Удивительно, что никто не хочет замечать такое беспрецедентное применение двойных стандартов. То чем сейчас занимается украинская власть — это преступная деятельность, и им когда-нибудь придётся отвечать», — добавил он в беседе с RT.