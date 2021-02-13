«Вопрос выпал из актуальной повестки»: изменит ли Киев политику в отношении нацменьшинств по призыву ЕС

Евросоюз рассчитывает, что власти Украины примут закон о правах национальных меньшинств и начнут с ними конструктивный диалог. Об этом заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархейи. Ранее Киев обещал принять такой документ, однако с тех пор положение нацменьшинств только ухудшалось, и в итоге страна до сих пор не выполнила требования ЕС. По мнению экспертов, руководство Украины продолжит на словах соглашаться с европейскими партнёрами, но вряд ли станет следовать их призывам и менять национальную и языковую политику.

Евросоюз ожидает, что власти Украины займутся решением проблем национальных меньшинств в связи с угрозами, которые получают их представители. Об этом заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства (представитель Венгрии) Оливер Вархейи по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина — ЕС в Брюсселе.

Еврокомиссар пояснил, что вопрос прав национальных меньшинств очень волнует его.

«На встрече я подтвердил необходимость того, чтобы Украина обеспечила соблюдение их (нацменьшинств. — RT) прав и начала конструктивный диалог с их представителями. Это касается и закона «О национальных меньшинствах», который находится в стадии подготовки, и мы ожидаем, что этот закон позволит урегулировать все нерешённые вопросы прежнего законодательства о государственном языке и образовании», — заявил он.

Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархейи

Reuters

© Francois Walschaerts

Также Оливер Вархейи сообщил о получении от украинского премьер-министра подтверждения, что украинская сторона обязуется защищать нацменьшинства.

В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета также упоминается проблема соблюдения прав национальных меньшинств на Украине.

«Европейская сторона отметила необходимость полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии в отношении закона об образовании… ЕС призвал Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии в отношении закона о государственном языке и принять закон о национальных меньшинствах», — подчёркивается в пресс-релизе.

Обеспокоенность Европы

Ранее стало известно, что Совет Европы намерен привлечь консультантов к работе в рамках проекта по защите национальных меньшинств на Украине. Об этом говорилось в описании тендера, с которым ознакомился RT. В документе сделан акцент на необходимости привлечь внимание к проблемам рома.

Совет Европы планирует найти для этого до 30 специалистов. Они будут содействовать расширению участия национальных меньшинств в принятии решений на местном уровне. Кроме того, консультанты должны продолжить разработку стратегии преподавания на цыганском языке. На эти цели СЕ готов выделить до €55 тыс.

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«Второй этап проекта направлен на укрепление общей законодательной и институциональной основы защиты национальных меньшинств, включая рома, а также языков меньшинств при одновременном усилении потенциала и возможностей для эффективного участия членов национальных меньшинств и гражданского общества в принятии решений», — уточняется в тексте.

Отметим, что в середине декабря 2020 года в связи с обысками в венгерских организациях на Украине депутаты Европарламента от Венгрии и Румынии обратились к высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с вопросом, когда ЕС примет меры и перестанет замалчивать случаи, угрожающие существованию нацменьшинств в этой стране.

Депутаты назвали действия украинских властей в отношении этнических венгров «беспрецедентными».

В запросе, с которым ознакомился RT, шла речь о событиях 30 ноября, когда СБУ провела обыски в квартире председателя Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ), бывшего депутата Верховной рады Василия Брензовича. Кроме того, украинская спецслужба обыскала офисы возглавляемой Брензовичем Партии венгров Украины и благотворительные фонды.

Венгерская культурная ассоциация Закарпатья (KMKSZ)

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Депутаты Европарламента напомнили, что обыски прошли сразу после того, как представители KMKSZ выступили против новых украинских норм о языке и образовании, — в ассоциации считают, что эти законы будут иметь негативные последствия для нацменьшинств страны.

С точки зрения депутатов ЕП, СБУ опиралась в своих действиях на «сфабрикованные политические обвинения». Как отмечалось в запросе, начиная с 2017 года руководство Украины систематически нарушает права нацменьшинств.

Языковая дискриминация

Напомним, попытки урезать права национальных меньшинств начались на Украине сразу после госпереворота. 22 февраля 2014 года Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, а уже на следующий день парламент проголосовал за отмену закона «Об основах государственной языковой политики».

Документ действовал с 2012 года и позволял наделять языки национальных меньшинств статусом региональных языков. Попытка отменить эту норму спровоцировала протесты на востоке страны. В результате Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента, отказался поддержать решение Рады. Однако в 2018 году Конституционный суд Украины признал этот закон противоречащим основному закону.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко

© REUTERS/Gleb Garanich

Параллельно новые власти начали курс на вытеснение языков нацменьшинств из системы образования. В 2017 году Пётр Порошенко (занимал тогда пост президента Украины) подписал закон «Об образовании», предусматривавший перевод к 2020 году обучения в школах и вузах страны на украинский язык.

Закон затронул интересы не только русскоязычного населения, но и других нацменьшинств, включая этнических венгров. В качестве ответа на этот шаг Киева Будапешт заблокировал работу комиссии Украина — НАТО. Взаимодействие по этому вопросу до сих пор не возобновлено.

Закон об образовании вызвал реакцию и на уровне ЕС — Брюссель рекомендовал Киеву продлить переходный период до окончательного вступления закона в силу до 2023 года. Кроме того, ЕС призвал украинские власти исключить из-под действия закона частные школы.

Однако единственной уступкой со стороны Киева стало продление переходного периода до 2023 года для обучения на языках нацменьшинств, относящихся к официальным языкам ЕС.

Этот жест украинской стороны не удовлетворил Будапешт. В начале 2020 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона хочет, чтобы проживающие в Закарпатье венгры имели возможность сберечь свой родной язык. В свою очередь, в украинском МИД заявили, что Украина не будет вносить в закон об образовании изменения по требованию Венгрии.

Между тем языки нацменьшинств вытесняются не только из образовательной, но и из других сфер. Ещё в мае 2019 года, на излёте своего президентского срока, Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, в публичной сфере, включая культуру и образование, может использоваться только украинский язык.

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Заступивший на пост главы государства Владимир Зеленский продолжил языковую политику своего предшественника.

Осенью 2019 года Украину посетила делегация Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии). Эксперты комиссии изучили порядок внедрения в стране новых языковых норм.

По итогам визита Венецианская комиссия указала Киеву на необходимость добиваться баланса в языковой политике, чтобы этот вопрос не становился источником межэтнической напряжённости. Комиссия призвала Киев подготовить и принять новый закон «О национальных меньшинствах», который расширил бы их возможности использования родных языков.

Вместе с тем в январе 2021 года на Украине вступила в силу ст. 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая предписывает использовать исключительно государственный язык теперь и в сфере услуг.

Политика саботажа

Как отмечают эксперты, сейчас в стране действует закон с аналогичным названием, который был принят ещё в начале 1990-х. Однако он не затрагивает вопросы языковой политики. Об этом в комментарии RT рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«В подписанном Петром Порошенко законе о госязыке говорится о необходимости принять специальную норму о защите языков национальных меньшинств. Неоднократно звучали обещания это сделать, но пока что закон не принят. А потом этот вопрос и вовсе выпал из актуальной повестки, и сейчас для использования языков нацменьшинств на Украине вообще не осталось места», — добавил эксперт.

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Похожее мнение высказал в беседе с RT и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Эксперт пояснил, что закон о нацменьшинствах, действующий в настоящее время, не содержит никакой конкретики, лишь декларации.

«Поэтому новый закон о национальных меньшинствах действительно нужен. Однако вряд ли это требование ЕС будет выполнено, потому что Зеленский движется тем же курсом, что и Пётр Порошенко. Киев просто саботирует требования партнёров. А если закон и примут, то обязательно сделают так, чтобы он не распространялся на русскоязычное население из политических соображений», — считает эксперт.

При этом Киев не прекращает давать обещания европейским партнёрам. Так, в начале 2020 года вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины (тогда этот пост занимал Дмитрий Кулеба) сообщил, что Министерство культуры, молодёжи и спорта якобы занято разработкой законопроекта о нацменьшинствах.

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«Я не могу прямо сейчас сказать, когда он окажется в парламенте, но я уверяю, что Украина не будет затягивать этот процесс», — заявил Кулеба на совместном с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто брифинге в Киеве. Но по прошествии года судьба инициативы по-прежнему неясна.

По словам Руслана Бортника, в Европе требуют от Киева такого шага в надежде, что новый закон хоть немного сбалансирует языковую политику.

«Но на практике это невозможно, поскольку принятые за последние годы законы не оставили для языков нацменьшинств никаких ниш. При этом не стоит всерьёз воспринимать недовольство ЕС. Призывы еврокомиссаров, депутатов Европарламента — традиционная демократическая риторика, но она не подкреплена реальными механизмами воздействия. Поэтому Украина продолжит игнорировать эти призывы», — уверен эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Охрименко. По мнению аналитика, Евросоюз просто закроет глаза на бездействие Киева.

«Языковые законы — не единственные нормы, которые были приняты на Украине за последние годы вопреки европейским хартиям и позиции Венецианской комиссии. В качестве такого примера можно привести закон о люстрациях. Киев и не думает пересматривать такие новеллы, как и не будет корректировать свою языковую политику. На самом деле украинские власти идут на уступки ЕС только в обмен на какие-то бонусы, например кредиты. Но языковая политика и права нацменьшинств не входят в число вопросов, которые сулят выгоду», — подытожил эксперт.