«Курс оказался провальным»: почему украинские избиратели разочаровались в Зеленском

Подавляющее большинство украинцев (76,5%) считают, что ситуация на Украине развивается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Украинской социологической группы». 59,5% граждан поддерживают идею роспуска Верховной рады и проведения досрочных парламентских выборов. В рейтинге партий на данный момент лидирует «Оппозиционная платформа — За жизнь», президентская политсила «Слуга народа» идёт лишь на третьем месте. Эксперты напоминают, что в 2019 году Зеленский победил на выборах с результатом 73,22% голосов, однако менее чем за два года он растерял весь кредит доверия избирателей. Как отмечают аналитики, главными причинами падения рейтинга Зеленского стали отсутствие прогресса в решении вопроса Донбасса и серьёзные социально-экономические проблемы.

76,5% украинцев считают, что ситуация на Украине развивается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого «Украинской социологической группой».

Среди главных проблем участники опроса назвали высокую стоимость продуктов питания и услуг ЖКХ (60,1%), низкий уровень доходов (56,3%), войну в Донбассе (36,2%), безработицу (33,8%), коррупцию (32,1%). Кроме того, граждан страны беспокоит недоступность медицинских услуг (27,7%) и ситуация с пандемией коронавируса (24,8%).

На этом фоне большинство населения — 59,5% — поддерживает идею роспуска Верховной рады и проведения досрочных парламентских выборов. Против такой меры выступают 27,9% респондентов. Остальные 12,6% участников исследования затруднились ответить на этот вопрос.

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При этом самой популярной политической силой в стране на данный момент является партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Согласно социологическому исследованию, её поддержали бы 25,7% граждан из числа тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором. На втором месте идёт «Европейская солидарность» (20,1%), на третьем — президентская партия «Слуга народа» (16,6%), на четвёртом — «Батькивщина» (10,8%).

Такие политические силы, как «Украинская стратегия Гройсмана», «Сила и честь», «Партия Шария», «Свобода» и «Голос», на данный момент неспособны преодолеть 5%-ный барьер для попадания в парламент.

В ходе презентации результатов исследования в пресс-центре агентства Интерфакс-Украина директор «Украинской социологической группы» Александр Левцун констатировал «эрозию» электоральной базы президента Владимира Зеленского.

По его словам, в последнее время Зеленский актуализировал тему евро-атлантической интеграции и принял резонансное решение закрыть оппозиционные телеканалы «112 Украина», NEWSONE и ZIK. В данном контексте, отмечает социолог, высказывались предположения, что такого рода действия «могут способствовать росту популярности Зеленского среди правого, националистического сегмента электората», однако на практике этого не произошло.

Владимир Зеленский

Reuters

© Stephanie Lecocq/Pool

«Владимир Зеленский на президентских выборах 2019 года позиционировал себя... как кандидата, который хочет стать президентом для всех украинцев, который намерен объединить и консолидировать страну и который будет добиваться мира в Донбассе. Сегодня мы видим разрушение этих образов президента-консолидатора, политика-миротворца. Эти имиджевые удары неизбежно приведут к эрозии электоральной базы Зеленского. Для национал-патриотов Зеленский не станет новым лидером, он будет восприниматься как политик, который не справился со своей миссией, заявленной на президентских выборах», — заявил Левцун.

Он также спрогнозировал утрату Зеленским в ближайшее время «лидерства в президентском рейтинге».

«Динамика показывает, что по уровню поддержки его уже настигают представители оппозиции. В ближайшее время президентский электоральный рейтинг возглавит представитель оппозиции», — резюмировал социолог.

Не оправдал ожиданий

Напомним, в 2019 году Владимир Зеленский победил на выборах президента, набрав рекордные 73,22% голосов. До этого в истории Украины не было прецедентов, когда кандидат в президенты пользовался бы такой широкой поддержкой.

Придя к власти, Зеленский распустил Верховную раду и назначил новые парламентские выборы. По их итогам его партия «Слуга народа» получила большинство голосов в парламенте. На данный момент она занимает 245 мест из 450 (58,1%). Таким образом, Зеленский, помимо большого кредита доверия жителей страны, получил и лояльный себе парламент, отмечают аналитики, что открывало перед ним широкие возможности по проведению реформ.

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Однако очень скоро социологические исследования стали показывать, что Зеленский начал терять поддержку избирателей. В январе 2021 года его рейтинг упал до 19,8%. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии.

По словам экспертов, главной причиной разочарования украинцев в Зеленском стал его фактический отказ от выполнения данных ранее обещаний.

Так, одним из ключевых пунктов программы Зеленского было достижение мира в Донбассе. Будучи кандидатом, он отмечал, что «готов на всё ради этого».

Однако на практике Зеленский так ничего и не сделал для решения этой проблемы. После прошедшей в конце 2019 года встречи в нормандском формате Украина не смогла реализовать достигнутые на ней договорённости. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре 2020 года. Из-за этого проведение новой встречи было отложено на неопределённый срок, хотя первоначально предполагалось, что она состоится весной 2020 года.

Более того, в начале февраля 2021-го ОБСЕ зафиксировала обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

«С вечера 5 февраля по вечер 7 февраля в Донецкой области СММ зафиксировала 349 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчётный период, по наблюдениям миссии, в области произошло восемь таких нарушений», — говорится в отчёте мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Продолжил Зеленский и дискриминационную политику по отношению к русскому языку, которую начал его предшественник Пётр Порошенко. Так, в марте 2020 года он подписал закон «О полном общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

Пётр Порошенко

Reuters

© Gleb Garanich

Закон делит языки меньшинств на три категории. Русский попал в группу, в которой на родном языке предусмотрено меньше всего времени обучения. И это при том, что русский язык, согласно проведённому в 2019 году исследованию компании TNS, является вторым по распространённости на Украине, а в кругу семьи его используют так же часто, как и украинский.

Продолжилась такая политика и в 2021 году. 16 января на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский.

Помимо этого, Зеленский продолжил курс Порошенко на переписывание истории. Так, в январе 2020 года он назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

Зеленский также продлил на три года введённый Порошенко запрет на использование российских соцсетей, несмотря на то что перед выборами высказывался против подобной блокировки.

Не была выполнена и экономическая часть программы Зеленского. При этом на проблемы внутри страны наложилась эпидемия коронавируса, которая привела к снижению ВВП в 2020 году на 4,4%.

На этом фоне в стране с 1 января были повышены цены на услуги ЖКХ. Так, тариф на газ для населения вырос на 14% и достиг 7,2 грн. за кубометр (19 рублей). Кроме того, подорожала доставка газа, которая оплачивается отдельно, в результате чего общая стоимость голубого топлива достигла 10—11 грн. (26—29 рублей).

Подскочили цены и на электроэнергию. До 1 января в стране действовал льготный тариф — 90 копеек за первые 100 кВт·ч. После Нового года он был отменён: единый фиксированный тариф составляет 1,68 грн./кВт·ч. На 20% подорожала также холодная вода. Ситуация с тарифами стала причиной проведения акций протеста по всей стране.

«Зеленский имел исторический шанс»

По мнению экспертов, результаты опроса свидетельствуют о том, что электорат Зеленского разочаровался в нём.

«Люди разочаровались во власти и политике — отсюда и 76,5% граждан, которые считают, что страна движется не в том направлении. Власть не справилась, не выполнила обещания в части борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни, не решила проблемы Донбасса. Это общее разочарование новой властью и политической системой», — сказал в беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Зона военного конфликта на Донбассе

Reuters

© Oleksandr Klymenko

Аналогичной точки зрения придерживается и украинский политолог Александр Семченко.

«Удивлён, что всего лишь 76,5% так оценивают положение дел, а не 100%. Потому что курс оказался провальным. Продолжает сокращаться население, падают экономические показатели, войне не видно конца и края. Реформы Зеленского ведут к дальнейшему ухудшению ситуации», — сказал он в комментарии RT.

Руслан Бортник не вполне согласен с директором «Украинской социологической группы» Александром Левцуном, который констатировал «эрозию» электоральной базы Зеленского.

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«Эрозия — это очень медленный процесс. Следует говорить об осыпании рейтинга Зеленского, который частично уходит к «Европейской солидарности» и «ОПЗЖ». При этом Зеленский ещё даже двух лет не отработал на посту президента», — сказал Бортник.

В свою очередь, Александр Семченко полагает, что как таковой электоральной базы у Зеленского никогда не было.

«Зеленский позиционировал себя как выразитель мнения, надежд людей, что позволило ему оседлать волну недовольства. Теперь ситуация изменилась, и он, судя по всему, пытается как-то влиться в электоральную базу Порошенко, но там и так не очень много избирателей», — говорит аналитик.

По мнению Бортника, прогнозы социологов о скорой утрате Зеленским лидерства в электоральном рейтинге весьма реалистичны.

«Уже этим летом или осенью на Украине будет другой электоральный лидер. И если ситуация будет развиваться инерционно и ничего кардинально не поменяется, то, скорее всего, этот статус перейдёт к представителям ОПЗЖ или «Европейской солидарности», — полагает политолог.

При этом эксперты констатировали, что Зеленский за два года так и не смог воспользоваться ситуацией, когда у него был и лояльный парламент, и кредит доверия от избирателей.

«Он получил не просто беспрецедентный мандат доверия, избрание Зеленского сопровождалось беспрецедентным всплеском социального оптимизма, огромной социальной энергии. Зеленский имел исторический шанс создать абсолютно новую страну. Но пока он им, к сожалению, не воспользовался. В ближайшие годы повторение такого сценария абсолютно невозможно», — заключил аналитик.