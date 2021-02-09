«Предательство украинского народа»: почему Киев отказывается от российской вакцины «Спутник V»

Украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев не намерен вакцинировать население российским препаратом «Спутник V». Соответствующее высказывание прозвучало на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы». По его словам, эффективность «Спутника V» якобы не была доказана, а украинцы «не кролики», и государство «не имеет права на них экспериментировать». При этом менее чем за неделю до его выступления авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», которые подтвердили высокую эффективность и безопасность российской вакцины. Эксперты отмечают, что Киев не хочет использовать «Спутник V» по политическим причинам.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев не намерен использовать российскую вакцину «Спутник V». Такую позицию он объяснил тем, что эффективность данного препарата якобы не была доказана. Об этом он сказал, беседуя с журналистами на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Никакой официальной информации относительно утверждения, что «Спутник V» российского производства гарантированно даёт эффект 90—91%, нет. Ни от ВОЗ, ни от специалистов ведущих европейских, мировых такого подтверждения не существует... Я считаю, что граждане Украины — это граждане, люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права», — заявил Зеленский.

Слова украинского президента уже успела прокомментировать официальный представитель МИД России Мария Захарова. На своей странице в Facebook она сопроводила фразу Зеленского короткой подписью: «На кроликах экспериментируют меньше».

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В ходе форума Зеленского также спросили, будет ли Украина рассматривать возможность использования российской вакцины в случае её одобрения в ЕС. На это украинский лидер ответил, что России нужно сначала обеспечить вакцинацию своего населения.

«У них около 140 млн людей, поэтому, перед тем как нам предлагать, необходимо обеспечить вакциной своё население. Тогда это о лечении, тогда это о вакцинации, тогда это не о политике», — заявил Зеленский.

При этом он позитивно оценил сам факт наличия у России собственной вакцины.

«Я считаю, что, к сожалению, на Украине пока нет своей вакцины, у россиян есть — это позитивно для их населения», — отметил глава государства.

Зеленский также заявил, что Киеву удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Теперь, отметил он, перед руководством страны стоит задача охватить вакцинацией «не менее половины населения на протяжении 2021 года и начала 2022 года».

Президент сообщил, что на Украину поступят вакцины четырёх компаний.

«Мы договорились о поставках на Украину вакцины от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнётся уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы», — приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.

Напомним, проведение форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» Зеленский анонсировал ещё в начале месяца.

На форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы»

© president.gov.ua

На сайте мероприятия говорится, что цель его проведения — установление «инклюзивного диалога власти и общества по борьбе с пандемией», обеспечение украинцам доступа к «корректной информации о вакцинации», противодействие «дезинформации и фейкам», а также демонстрация уровня «готовности власти к преодолению пандемии».

На первой встрече, которая прошла сегодня, присутствовал сам Владимир Зеленский. На остальных форумах появятся премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МИД Дмитрий Кулеба и другие члены украинского кабмина. Кроме того, в мероприятии примут участие эксперты, представители бизнеса, региональные власти. Заявлено участие и иностранных гостей, в частности с видеообращением к участникам форума обратилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Противоречия Зеленского

Эксперты отмечают, что в заявлениях украинского лидера о российской вакцине «Спутник V» есть множество противоречий.

Так, Зеленский заявил, что эффективность вакцины якобы не была доказана. Однако ещё в начале февраля авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», которые подтвердили высокую эффективность и безопасность данной вакцины.

Согласно опубликованным данным, эффективность вакцины составляет 91,6%. При этом в 100% случаев она предотвращает заболевание тяжёлыми формами болезни. По результатам исследований, российская вакцина вошла в тройку самых эффективных препаратов.

Публикацию положительно восприняли в мире. Так, главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал замечательной новость об эффективности «Спутника V».

Между тем в Венгрии, которая является членом ЕС, уже одобрили использование «Спутника V». Всего российский препарат зарегистрирован в 21 стране.

Кроме того, эффективность вакцин Sinovac, AstraZeneсa и Novavах, которые будет закупать Киев, значительно ниже, чем у «Спутника V».

Также политологи обратили внимание на слова Зеленского о том, что Россия должна сначала вакцинировать своё население, а потом уже поставлять препараты за границу. Аналитики напомнили, что Москва предлагала производить «Спутник V» по лицензии на территории Украины, а не ввозить его из РФ.

В декабре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр имени Гамалеи, в котором была создана вакцина, выступили с соответствующим предложением. В фонде отметили тогда, что харьковский завод «Биолек» обладает необходимыми технологическими возможностями для этого.

В конце декабря «Биолек» подал в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава заявление о государственной регистрации «Спутника V», однако положительного ответа так и не получил.

«Киев попал в тупик»

Как отмечает источник RT в партии «Батькивщина», несмотря на заявления официального Киева об отсутствии данных об эффективности «Спутника V», среди состоятельных украинцев существует большой спрос на эту вакцину.

«О том, что вакцина безопасна, говорит тот факт, что в России «Спутник V» для себя и членов своих семей покупают украинские чиновники и бизнесмены. Такого уровня люди не стали бы пользоваться непроверенным препаратом, поэтому нежелание Украины закупать российскую вакцину — политическое решение. И мне кажется, что глупое. В этой ситуации во благо своего же народа можно было бы пойти на переговоры», — говорит собеседник RT.

Опрошенные RT эксперты также считают, что отказ Зеленского использовать российскую вакцину — политическое решение.

Вакцина «Спутник V»

Reuters

© Fedja Grulovic

«Совершенно очевидно, что о медицине, безопасности и защите украинцев от коронавируса здесь речи не идёт. Зеленский хочет показать политическую позицию Украины, согласно которой у России нельзя закупать вакцину, потому что Москва якобы является «агрессором». В то же время Киев использует этот вопрос для демонстрации готовности покупать вакцину на Западе. Это чистой воды геополитический момент», — сообщил в комментарии RT преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис.

По словам аналитиков, такая позиция Киева привела к тому, что Украина и вовсе осталась без вакцины, поскольку российский «Спутник V» они использовать не желают, а Запад не готов им поставлять свои препараты, так как приоритетом для него остаётся вакцинация собственных граждан. При этом плачевное состояние науки и медицины не позволяют Украине создать собственный препарат.

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«Киев попал в тупик. Ясно, что Запад поставит за деньги вакцину на Украину, но поставит в последнюю очередь, а люди умирают ежедневно. Но согласиться на российскую вакцину они не в силах, потому что она разрушает все мифы о России. Поэтому элита уже вакцинирована, элита себя оберегла, а населению они рассказывают сказки о неэффективности вакцины. Это предательство украинского народа. Логика Киева такова: лучше умереть, чем спастись с помощью российского лекарства. Это апофеоз национализма и русофобии», — заявил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Прокомментировали эксперты и проведение форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы». По их словам, это мероприятие необходимо для повышения рейтинга Зеленского, который, согласно проведённому в январе исследованию Киевского международного института социологии, опустился до 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

«Это пиар. В стране тяжёлая экономическая ситуация, тарифы ЖКХ повышаются, пандемия не отступает, вакцины нет. На этом фоне рейтинг Зеленского впервые опустился ниже 20%. В этих условиях он хочет показать, что он с народом и готов решать проблемы общества, прислушиваться к мнению людей», — сказал Сергей Маргулис.

Схожей точки зрения придерживается источник RT в партии «Европейская солидарность».

«Я думаю, что это попытка спасти свой падающий рейтинг. Но с каждым месяцем количество претензий к деятельности главы государства и правительства увеличивается. По всем важным вопросам на Украине — полный провал. На этом фоне Зеленский делает шаги, на которые не решился даже его предшественник Пётр Порошенко. Например, он закрыл три оппозиционных телеканала», — сказал собеседник RT.

При этом Сергей Маргулис усомнился в эффективности таких пиар-проектов, как форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«На одном популизме Зеленскому выехать будет крайне сложно. Потому что украинское общество ему не верит. Не случайно на фоне этого мы видим рост популярности, например, «Оппозиционной платформы — За жизнь» и других партий, выступающих за альтернативный курс, которые свои программы ориентируют не на геополитику и красивые лозунги, а на решение реальных проблем общества», — заключил аналитик.