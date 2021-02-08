Зеленский прокомментировал наличие у России своей вакцины от COVID-19

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что факт наличия у России собственной вакцины от коронавируса является позитивным.
Зеленский прокомментировал наличие у России своей вакцины от COVID-19
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«К сожалению, на Украине пока что нет своей вакцины. У россиян есть, и это позитивно для их населения», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наградить создателей российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» государственной премией и номинировать на Нобелевскую премию по медицине.

В октябре 2020-го в комитете Госдумы России по охране здоровья предложили выдвинуть учёных НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», на Нобелевскую премию в 2021 году.

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