Зеленский прокомментировал наличие у России своей вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что факт наличия у России собственной вакцины от коронавируса является позитивным.

«К сожалению, на Украине пока что нет своей вакцины. У россиян есть, и это позитивно для их населения», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наградить создателей российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» государственной премией и номинировать на Нобелевскую премию по медицине.

В октябре 2020-го в комитете Госдумы России по охране здоровья предложили выдвинуть учёных НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», на Нобелевскую премию в 2021 году.